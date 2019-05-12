Головний редактор TVi заявляє, що його машину спалили

Головний редактор каналі TVi Володимир Єгоров заявляє, що невідомі особи підпалили його машину в Києві. Він вважає, що це пов’язано з його журналістською роботою.
«Сьогодні о 4:30 мою машину підпалили. Я пов’язую це з професійною діяльністю. Сусіди говорять про хлопок, який підпал», – повідомив Єгоров на своїй сторінці в соцмережах.
Він також зазначив, що на місці події працює слідча група. Також Єгоров зазначив, що в нього «є здогадки» щодо ймовірних обставин події.
Поліція Києва інцидент наразі не коментувала.
Згодом журналіст повідомив також, що спілкувався з приводу підпалу з представниками ОБСЄ.
У квітні 2019 року стало відомо про спалення машини головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького у Дніпрі
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