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12 Травень 2019, Київ 16:20
Новини | Події

Головний редактор TVi заявляє, що його машину спалили

За словами Єговора, на місці працювала поліція, самі правоохоронці інцидент наразі не коментували

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Головний редактор каналі TVi Володимир Єгоров заявляє, що невідомі особи підпалили його машину в Києві. Він вважає, що це пов’язано з його журналістською роботою.

«Сьогодні о 4:30 мою машину підпалили. Я пов’язую це з професійною діяльністю. Сусіди говорять про хлопок, який підпал», – повідомив Єгоров на своїй сторінці в соцмережах.

Він також зазначив, що на місці події працює слідча група. Також Єгоров зазначив, що в нього «є здогадки» щодо ймовірних обставин події.

Поліція Києва інцидент наразі не коментувала.

Згодом журналіст повідомив також, що спілкувався з приводу підпалу з представниками ОБСЄ.

У квітні 2019 року стало відомо про спалення машини головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького у Дніпрі

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