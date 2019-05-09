Помер російський журналіст Сергій Доренко

Російський журналіст та ведучий Сергій Доренко помер у Москві, повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленнями, Доренку стало погано, і він потрапив у дорожньо-транспортну аварію, коли їхав містом на своєму мотоциклі. 59-річний чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями.

Доренко став відомим журналістом 1990-х роках та на початку 2000-х. його щотижневу програму на телебаченні закрили невдовзі після того, як він розкритикував реакцію уряду Росії на аварію підводного човна «Курськ».

Протягом останніх років Доренко був редактором радіостанції «Говорить Москва».

У 2007 році він оприлюднив інтерв’ю, зроблене 1998-го з офіцером Федеральної служби безпеки Олександром Литвиненко (помер у 2006 році внаслідок отруєння) та іншими працівниками ФСБ. Його співрозмовники зізналися, що віддавали накази на вбивства, викрадення та шантаж російських політиків та підприємців.

Доренко критикував президента Росії Володимира Путіна. Водночас українських добровольців на Донбасі він у 2014 назвав «нацистами».

«Ось ці «білі» теж повинні підтримати «білих на Майдані», теж нацистів, з усіма рунами, нацистів, які на американські і гроші Коломойського об’єднались, щоб убивати росіян і українців на сході країни», – сказав тоді він, коментуючи дії тих, хто підтримує добровольчі батальйони та Євромайдан.