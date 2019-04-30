Журналіста Жалауді Герієва звільнили з колонії в Чечні

Кореспондент «Кавказького вузла» Жалауді Герієв 30 квітня вийшов на свободу в селі Чорнокозово у Чеченській республіці, Росія, повністю відбувши трирічний термін ув’язнення. Як повідомляє сайт «Кавказький вузол», Герієва зустріли родичі й друзі. Він сказав представнику видання, що почувається щасливим.

«Це також досвід для мене, не буду намагатися забути його як страшний сон, а спробую зробити висновки і дивитимуся на життя з оптимізмом. В ув’язненні я почувався вільним, продовжую почуватися вільним зараз», – сказав він.

У вересні 2016 року журналіста засудили до трьох років колонії за звинуваченням у зберіганні марихуани.

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Герієва затримали в квітні 2016 року, коли він їхав з села Курчалой до столиці республіки Грозного. За його словами, перед арештом троє озброєних чоловіків витягнули його з маршрутного таксі, вдарили по голові і затягли в свою машину. Потім журналіста вивезли до лісу, де били й погрожували, а в рюкзаку, який у нього забрали, згодом виявили наркотики.

Журналіст згодом відмовився від визнання провини, заявивши, що дав хї під тиском. Правозахисна організація Human Rights Watch заявляла, що його «покарали» за журналістську роботу.

Російська правозахисна організація «Меморіал» визнала Герієва політв’язнем.