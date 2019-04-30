МЗС назвало видачу Росією паспортів жителям ОРДЛО юридично нікчемним рішенням

У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест через початок функціонування в Ростовській області Росії центрів видачі російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

«Своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютну зневагу до норм і принципів міжнародного права. Свідомо обравши курс на ескалацію, Російська Федерація також фундаментально підриває Мінські домовленості, стороною яких вона є. МЗС України в черговий раз заявляє, що протиправні рішення Кремля, які мають на меті полегшити отримання громадянами України російського громадянства, є юридично нікчемними та не визнаються Україною», – йдеться у заяві на сайті МЗС.

Згідно з повідомленням, Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Росією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Росія: у Ростовській області відкрився центр видачі російських паспортів жителям ОРЛО

Напередодні у Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.