Росія: у Ростовській області відкрився центр видачі російських паспортів жителям ОРЛО

У Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, повідомило російське Міністерство внутрішніх справ. Центр працює в місті Новошахтинську.

«Сьогодні центр починає роботу в тестовому режимі. Ми приймаємо зараз документи від уповноважених осіб «ЛНР». За мірою зростання звернень ми будемо збільшувати кількість таких пунктів», – заявив представник головного управління в справах міграції МВС Росії Кирило Алзинов.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.