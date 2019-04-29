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29 Квітень 2019, Київ 15:40
Новини | Політика

Росія: у Ростовській області відкрився центр видачі російських паспортів жителям ОРЛО

У Росії діє указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії

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У Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, повідомило російське Міністерство внутрішніх справ. Центр працює в місті Новошахтинську.

«Сьогодні центр починає роботу в тестовому режимі. Ми приймаємо зараз документи від уповноважених осіб «ЛНР». За мірою зростання звернень ми будемо збільшувати кількість таких пунктів», – заявив представник головного управління в справах міграції МВС Росії Кирило Алзинов.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

Навіщо Путін роздає російські паспорти жителям Донбасу?
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Навіщо Путін роздає російські паспорти жителям Донбасу?

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