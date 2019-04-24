Путін спростив видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Указ з’явився через три дні після виборів президента в Україні.

«Встановити, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької й Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку відповідно до частини восьмої статті 14 федерального закону від 31 травня 2002 № 62-ФЗ «Про громадянство Російської Федерації», – йдеться в документі.

Читайте також: Чи отримали жителі «ДНР» і «ЛНР» російські паспорти і чи хочуть вони до Росії

Раніше про такий намір влади Росії писали російські ЗМІ. За повідомленнями, українців, які живуть на окупованих територіях, звільнять від необхідності здавати іспити на громадянство і проживати на території Росії для отримання паспорта.

Українська влада і Захід наразі не реагували на рішення Москви.