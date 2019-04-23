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23 Квітень 2019, Київ 19:26
Новини | Політика

Вибори президента: ЦВК опрацювала 100% протоколів

Активність виборців по Україні у другому турі склала 62,09%

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Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на виборах президента. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За ними, шоумен Володимир Зеленський набирає 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.

Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,31%.

Всього в голосуванні у другому турі виборів взяли участь 18 491 840 виборців.

День виборів президента України у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День виборів президента України у 15 фото

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,09%.

Оприлюднені відразу після закриття дільниць дані національного екзит-полу засвідчили, що Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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