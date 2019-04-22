Білий дім розповів про розмову Трампа та Зеленського

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність, заявив президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським, інформує Білий дім.

Згідно з повідомленням, Трамп побажав Зеленському успіхів та назвав вибори важливим моментом в історії України, вказавши на мирну та демократичну манеру виборчого процесу.

«Трамп наголосив на твердій підтримці США суверенітету України та її територіальної цілісності – у міжнародно визнаних кордонах – та висловив готовність працювати разом з обраним президентом Зеленським та українським народом, щоб імплементувати реформи, які посилюють демократію, посилюють процвітання та викорінюють корупцію», – розповіли в Білому домі.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.