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22 Квітень 2019, Київ 14:27
Новини | Міжнародні

Білий дім розповів про розмову Трампа та Зеленського

Зеленський набирає понад 73% на виборах президента

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Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність, заявив президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським, інформує Білий дім.

Згідно з повідомленням, Трамп побажав Зеленському успіхів та назвав вибори важливим моментом в історії України, вказавши на мирну та демократичну манеру виборчого процесу.

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«Трамп наголосив на твердій підтримці США суверенітету України та її територіальної цілісності – у міжнародно визнаних кордонах – та висловив готовність працювати разом з обраним президентом Зеленським та українським народом, щоб імплементувати реформи, які посилюють демократію, посилюють процвітання та викорінюють корупцію», – розповіли в Білому домі.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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