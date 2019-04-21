Станом на 11:00 Нацполіція зафіксувала 152 заяви про порушення виборчого законодавства. В основному, йдеться про незаконну агітацію. Окрім того, повідомляється про факти винесення бюлетенів.
Повідомляється також, що у Тернопільській області людина померла біля виборчої дільниці.
А посол США Марі Йованович висловила сподівання, що українці не відмовлятимуться від голосування сьогодні.
«Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують», – цитує її прес-служба американського дипломатичного представництва в Україні.
Як раніше повідомлялося, за виборами президента України мають намір спостерігати понад 82 тисячі офіційних спостерігачів від українських громадських організацій, 2 485 спостерігачів – від міжнародних організацій, а також 215 – від іноземних держав.
Посол Великої Британії Джудіт Гоф написала, що теж планує долучитися до моніторингу.
За даними Нацполіції, станом на восьму ранку не відкрилася одна дільниця – у Лебединському на Донеччині. За цим фактом відкрили провадження.
«На даній дільниці зареєстровані 680 виборців, які на даний час позбавлені права голосувати. Ми порушили кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України. Найближчим часом керівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області прозвітує про хід розслідування і винесення підозри винним особам», – повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.
Перший заступник глави МВС Сергій Яровий повідомив, що публічну безпеку і порядок під час виборчого процесу сьогодні забезпечують понад 133 тисячі правоохоронців. Серед них – майже 72,4 тисячі поліцейських, 7,5 тисяч військовослужбовців Нацгвардії, майже 39 тисяч рятувальників і понад 8 тисяч прикордонників.
Станом на 9:00 поліція зафіксувала вже 32 заяви про порушення на виборах. Як повідомляється, найбільше їх стосується спроб підкупу виборців.
Голосування на низці виборчих дільниць триває. Як повідомляє «Чесно», на деяких закордонних дільницях навіть утворились черги.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ