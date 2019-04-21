В Україні триває другий тур виборів президента. За пост змагаються шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Дільниці працюватимуть з восьмої ранку до восьмої вечора. ЦВК має встановити результати до 1 травня.

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.

Радіо Свобода стежить за перебігом голосування, аби ви нічого не пропустили.