Меркель – Зеленському: буду рада прийняти вас у Берліні

Канцлер Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні і запросила його до Берліна.

«Буду рада прийняти вас у Берліні незабаром. У завданнях, що стоять перед вами, бажаю вам щастя й успіху», – йдеться у вітальній телеграмі, текст якої наводить прес-служба уряду Німеччини.

За словами Меркель, врегулювання ситуації в Україні й мирне вирішення конфлікту дуже важливе для Німеччини, як і продовження реформ, зокрема юридичної системи, децентралізація влади й боротьба з корупцією.

«Уряд Німеччини і в майбутньому підтримуватиме Україну, особливо в праві на суверенітет і територіальну цілісність», – йдеться в заяві канцлера.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.