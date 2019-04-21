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21 Квітень 2019, Київ 15:45
Фотогалереї

Вибори 2019, протест FEMEN і до чого там Зеленський – фото

В Україні триває другий тур виборів президента. За пост змагаються шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Станом на пів на першу дня обидва кандидати вже проголосували. Дільниці працюватимуть до восьмої вечора. ЦВК має встановити результати до 1 травня.

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.

Радіо Свобода пропонує стежити за перебігом другого туру виборів у фото
Активістка на ім&rsquo;я Юлія з&rsquo;явилася біля дільниці з оголеними грудьми, на яких було написано &laquo;pig in a poke&raquo; &ndash; сталий англійський вислів, аналогічний українському &laquo;кіт у мішку&raquo;. &laquo;Ми не знаємо, хто прийде з Зеленським, він кіт у мішку. Ми всі це розуміємо. Це може бути смішною помилкою, смішною й фатальною. Тому зараз всі надії &ndash; в його руках практично&raquo;, &ndash; сказала вона
1 Активістка на ім’я Юлія з’явилася біля дільниці з оголеними грудьми, на яких було написано «pig in a poke» – сталий англійський вислів, аналогічний українському «кіт у мішку».

«Ми не знаємо, хто прийде з Зеленським, він кіт у мішку. Ми всі це розуміємо. Це може бути смішною помилкою, смішною й фатальною. Тому зараз всі надії – в його руках практично», – сказала вона
Юлія пояснила, що вирішила висловити свою думку у спосіб, який приверне увагу. &laquo;Я прошу Зеленського і всіх решту політиків, всіх старих, припинити ґвалтувати нашу країну. Тому що вже достатньо. Люди перестали сподіватися&raquo;, &ndash; заявила дівчина
2 Юлія пояснила, що вирішила висловити свою думку у спосіб, який приверне увагу. «Я прошу Зеленського і всіх решту політиків, всіх старих, припинити ґвалтувати нашу країну. Тому що вже достатньо. Люди перестали сподіватися», – заявила дівчина
Чинний президент Петро Порошенко дає коментар кореспонденту Радіо Свобода по прибуттю на виборчу дільницю із дружиною Мариною
3 Чинний президент Петро Порошенко дає коментар кореспонденту Радіо Свобода по прибуттю на виборчу дільницю із дружиною Мариною
За посаду президента&nbsp;змагаються&nbsp;шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години
4 За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години
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Обидва учасники другого туру виборів Володимир Зеленський і Петро Порошенко відвідали виборчі дільниці. На фото &ndash; Петро і Марина Порошенко із дітьми й онуками проголосували у київському Будинку офіцерів близько 12 години
6 Обидва учасники другого туру виборів Володимир Зеленський і Петро Порошенко відвідали виборчі дільниці. На фото – Петро і Марина Порошенко із дітьми й онуками проголосували у київському Будинку офіцерів близько 12 години
ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня
7 ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня
Зеленський із дружиною Оленою приїхали до дільниці близько 11 ранку.&nbsp;Володимир Зеленський спочатку показав журналістам свій бюлетень, а потім швидко заховав, оскільки це порушення процедури голосування
9 Зеленський із дружиною Оленою приїхали до дільниці близько 11 ранку. Володимир Зеленський спочатку показав журналістам свій бюлетень, а потім швидко заховав, оскільки це порушення процедури голосування
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У день виборів в Україні святкують Вербну неділю. Виборці приходять на дільниці із вербою
11 У день виборів в Україні святкують Вербну неділю. Виборці приходять на дільниці із вербою

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