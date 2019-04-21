Вибори 2019, протест FEMEN і до чого там Зеленський – фото

1 Активістка на ім’я Юлія з’явилася біля дільниці з оголеними грудьми, на яких було написано «pig in a poke» – сталий англійський вислів, аналогічний українському «кіт у мішку».



«Ми не знаємо, хто прийде з Зеленським, він кіт у мішку. Ми всі це розуміємо. Це може бути смішною помилкою, смішною й фатальною. Тому зараз всі надії – в його руках практично», – сказала вона