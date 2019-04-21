Вибори 2019, протест FEMEN і до чого там Зеленський – фото

В Україні триває другий тур виборів президента. За пост змагаються шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Станом на пів на першу дня обидва кандидати вже проголосували. Дільниці працюватимуть до восьмої вечора. ЦВК має встановити результати до 1 травня.
У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.
Радіо Свобода пропонує стежити за перебігом другого туру виборів у фото
У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.
Радіо Свобода пропонує стежити за перебігом другого туру виборів у фото
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