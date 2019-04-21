«Мій голос – вирішальний»: перші враження українців від дня голосування

21 квітня в Україні відбувається другий тур виборів президента України. Станом на 15:00, за даними ЦВК, явка становить понад 43%.

Тим часом у соціальних мережах українці публікують заклики не бути пасивними та все ж намагаються переконати тих, хто на дільниці вирішив не йти. Радіо Свобода зібрало перші реакції на другий тур президентських виборів.

До голосування долучились й українські високопосадовці. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун побажала всім співвітчизникам зробити відповідальний вибір.

​Проголосував і митрополит Православної церкви України Епіфаній. Пише: «Вірю – наше майбутнє у наших руках​».​

Народний депутат, голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арʼєв пише про занепокоєння людей, яких він зустрів біля дільниці.

Шоумен Сергій Притула також відзвітував про волевиявлення.

​А народний депутат Віталій Чепинога традиційно жартує.

Співак Святослав Вакарчук також закликав усіх йти на виборчі дільниці. Навіть запропонував форму одягу.

Це одразу стало мемом.

А ось народний депутат, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко людей у вишиванках бачила особисто.

Ажіотаж за кордоном

Не змінилась і тенденція голосування за межами країни –​ українська діаспора в світі активно голосує. Ось яка черга в Празі, столиці Чехії:

Посольство України в Латвії також звітує про активність виборців.

У столиці Польщі, Варшаві уже традиційні черги.

А у Лондоні красиво.

Пост із Греції:

​«Пам'ятайте Ваш голос не тільки може бути, а є вирішальним»

Користувачі соцмереж зараз власним прикладом показують, наскільки важливо для кожного українця взяти участь у президентських виборах. Чи не кожен користувач фейсбуку сьогодні може побачити у своїй стрічці заклик прийти на дільниці. Чому це важливо? Читайте публікації:

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.