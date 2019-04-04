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04 Квітень 2019, Київ 07:13
Новини | Політика

ЦВК підрахувала 100% голосів на виборах президента України: остаточні результати

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні, сягає понад 18,8 мільйона

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Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на виборах президента України.

До другого туру виходять Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів, і Петро Порошенко (15,95%). Голосування у другому турі має відбутися 21 квітня.

Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК даними, за ними йдуть Юлія Тимошенко (13,40%), Юрій Бойко (11,67%), Анатолій Гриценко (6,91%), Ігор Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,48%), Олександр Вілкул (4,15%), Руслан Кошулинський (1,62%) і Юрій Тимошенко (0,62%).

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко
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Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні, сягає 18 893 879.​

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Явка склала 62,8%.

Українські військовослужбовці голосують на виборчій дільниці неподалік лінії фронту поблизу Маріуполя, 31 березня 2019 рок
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