ЦВК підрахувала 100% голосів на виборах президента України: остаточні результати

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на виборах президента України.

До другого туру виходять Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів, і Петро Порошенко (15,95%). Голосування у другому турі має відбутися 21 квітня.

Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК даними, за ними йдуть Юлія Тимошенко (13,40%), Юрій Бойко (11,67%), Анатолій Гриценко (6,91%), Ігор Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,48%), Олександр Вілкул (4,15%), Руслан Кошулинський (1,62%) і Юрій Тимошенко (0,62%).

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні, сягає 18 893 879.​

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Явка склала 62,8%.