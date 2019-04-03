Зеленський і Порошенко готові до дебатів

Гості: Марія Іонова, народний депутат України (БПП); Ірина Венедіктова, радник із правових питань кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 3 квітня закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві. ​Раніше з таким закликом до суперника по другому туру виборів звертався і нині чинний глава держави. А депутати від «Блоку Петра Порошенка» зареєстрували у Верховній Раді законопроект про обов'язковість дебатів кандидатів у президенти перед другим туром.

Олександр Лащенко: Пані Венедіктова, Володимир Зеленський готовий до дебатів?

Порівнювати Зеленського з Януковичем передчасно

​Ірина Венедіктова: Володимир Зеленський ще у ніч з 3 березня на 1 квітня чітко сказав: так, я готовий.

Більше того, для нашого штабу це буде найбільш цікаво і для нашого виборця це буде найбільш цінніше, ніж для виборця і штабу Петра Порошенка.

Якщо Петро Олексійович хоче дебатувати з кандидатом в президенти, то, мабуть, логічно зробити посил до свого виборця, що він дебатуватиме не з «маріонеткою» і звертатиметься не до 85% «маріонеток», а дебатуватиме з кандидатом.

Зеленський проговорив, що готовий до дебатів. І порівнювати Зеленського з Януковичем, мені здається, передчасно. «Я вас почув» – це риторика президента-втікача Януковича. Якщо Петро Порошенко нас почув і молодь почув – це ж прекрасно. Значить, у нього є ще три тижні виконати свою програму 2014 року.

(Повна версія програми)

У нас навіть за діючим законодавством дебати перед другим туром передбачені. Дуже правильно, що з «БПП» цей законопроект надійшов. У 2014 році я була виборцем Петра Олексійовича. Дуже добре пам’ятаю його інтерв’ю, де він пояснював, чому відмовився від дебатів з Юлією Володимирівною. Ця ініціатива від «БПП» говорить про певну переоцінку, переосмислення.

– Пані Іонова, чому ви вирішили зареєструвати законопроект про необхідність дебатів між кандидатами в президенти перед другим туром?

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Хотілося б почути чітку позицію найрейтинговішого кандидата

​Марія Іонова: Ми зареєстрували законопроект, ще коли відбувалися перегони під час першого туру. Ми хотіли, щоб всі кандидати на той момент висловилися чітко по важливих позиціях для нашої держави. Наразі у зв’язку з тим, що вже є два кандидати, хотілося б також почути чітку позицію найрейтинговішого кандидата, його більш чіткої програми.

Журналісти впродовж цього часу (таке враження), як полюють на кандидата. Україна у війні. Хотілося б більш чіткі меседжі почути від даного кандидата.

Поки що ми бачили всі ці інтерв’ю (Зеленського – ред.) в записі. І більше чуємо керівника виборчого штабу Зеленського – може, він кандидатуватиме на посаду президента?

​– НСТУ запросила двох кандидатів на дебати. Тривалість, мінімум, 1 година. Дебати не тільки НСТУ транслюватиме, інші канали. Пані Іонова, Петро Порошенко дав добро, прийде?

Є межі жартів. З Януковичем так Зеленський не жартував. З Путіним теж так жартуватиме?

​Марія Іонова: Після того, як були отримані перші екзит-поли, президент України сам перший заявив, що готовий до дебатів. Тому, я думаю, його позиція заявлена. Якраз, як це зараз говорять,«собачих боїв» не буде. Дебати – це взагалі міжнародна практика. У законі України є обов’язковість проведення дебатів, але, на жаль, немає санкції, що ці дебати будуть не проведені. Санкції у зареєстрованому законопроекті за відмову від дебатів прописані – зняття з реєстрації, кандидат далі в передвиборчій гонці не братиме участь.

«Роттердам плюс» вже не існує з серпня 2018 року

Всі ці роки, особливо всі ці останніх 5 років, «95 квартал» дуже жорстко жартував. Є межі жартів. З Януковичем так Зеленський не жартував. З Путіним теж так жартуватиме?

Ми не побачили чітких відповідей що стосується ЄС, НАТО, офшорних компаній. Ви представляєте політичну силу з новими принципами. Якщо це нові принципі, тоді, наприклад, мабуть, офшорні компанії не мали би бути у Зеленського. То ж дебати необхідні, щоб кандидати вказали конкретно свою дуже чітку позицію, а не говорили і не закидали один одному образи.

Ми говоримо про те, що не зроблено, але дуже мало говоримо про те, що зроблено (Петром Порошенком – ред.). Комунікаційно кампанія була дуже важка. Вся дезінформація, скільки було fake news – воно ж не доведено.

А ніхто не говорив про 1,5 мільярди гривень, які він (Порошенко – ред.) направив за ці роки до армії.

Вперше в історії відбулися прозорі, демократичні вибори. І щодо вимог, які були висунуті до президента – «Роттердам плюс» вже не існує з серпня 2018 року.

Дебати свідчать про політичну зрілість і про певну політичну відповідальність

​Ірина Венедіктова: Дуже приємно, що чую від штабу «БПП» речі про офшори, виведення капіталів. Щодо Зеленського, то ми говоримо не про особисто нього, а про юридичні компанії, які... Зеленський показав все чітко у своїй декларації, не «забуваючи» нічого.

Дебати свідчать про політичну зрілість і про певну політичну відповідальність. Щоб привчити громадянське суспільство, що в нашій державі існує політична відповідальність, дійсно потрібні дебати. Якщо говоримо про певний еталон і стандарт, то він має йти безпосередньо від Верховної Ради, яка тут є ініціатором цього законопроектом. Народні депутати і Верховна Рада – дуже потужна гілка влади.

Якщо ви хочете дебатів між кандидатами у президенти, ви так само маєте бути готові відповідати на певні питання. Дебати важливі, щоб і виборець зміг розрізняти, де «95 квартал», а де кандидат у президенти.