Ізраїльська преса про Зеленського: єврейське походження, зв’язок із Коломойським та причини успіху

Шоумен Володимир Зеленський привернув до себе увагу за кордоном спочатку через свої високі рейтинги, а пізніше – через лідерство у першому турі президентських виборів. Ізраїльська преса – не виняток. Журналістів в Ізраїлі, окрім причин успіху Зеленського, цікавить ще і його єврейське походження.

Видання The Times of Israel напередодні виборів намагалося дізнатися, чи є Володимир Зеленський євреєм. На запит видання керівник Об’єднаної єврейської общини України Міхаель Ткач відповів, що мати шоумена єврейка, проте сам Зеленський не є практикуючим євреєм і одружений на жінці, яка не є єврейкою.

А речник одеської єврейської громади «Хабад» Болеслав Капулкін повідомив виданню, що в нього склалося враження, що Зеленський прийняв християнство. «Я не знаю напевно, чи він прийняв християнство, але я чув, що він згадував, що він є хрещеним батьком дітей своїх друзів, або що вони є хрещеними батьками його дітей, щось таке», – цитує видання Капулкіна.

Але незважаючи на те, чи перейшов Зеленський до християнства чи ні, речник Асоціації єврейських організацій та общин В’ячеслав Ліхачов заявив виданню, що спонсором кампанії Зеленського є олігарх-єврей Ігор Коломойський.

Сам Зеленський відмовився коментувати виданню своє походження, йдеться у статті. Його радник Дмитро Разумков повідомив, що етнічна приналежність кандидатів не має в Україні значення – це толерантна держава, де до всіх ставляться однаково.

Одразу після першого туру виборів видання The Jerusalem Post привітало Зеленського у своєму дописі у Twitter: «Це не першоквітневий жарт! Вітаємо єврейського коміка Володимира Зеленського, який став лідером першого туру голосування на президентських виборах в Україні».

«41-річний Зеленський, якого місцеві ЗМІ називають «українським Дональдом Трампом», грає вчителя історії, який став президентом у своєму популярному телешоу «Слуга народу», – мовиться у статті.

«Потужний вихід 41-річного Зеленського відображає прагнення людей до свіжого лідера, який не має жодних зв’язків із корупційною політичною елітою України і може запропонувати новий підхід до врегулювання п’ятирічного конфлікту з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України», – мовиться в післявиборчому матеріалі ізраїльської газети Haaretz.

Народжений у Кривому Розі в єврейській сім’ї науковців, Зеленський не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв’ю перед чи під час кампанії, яку критики називають нечіткою, зауважує автор.

«Хоча прихильники бачать в реальному Зеленському ковток свіжого повітря, критики кажуть, що його маніфест є нечітким і що країна, яка воює, не повинна давати шанс політичному новачку», – йдеться в іншій післявиборчій статті The Times of Israel.

Актор, якого вже порівняли з колишнім американським президентом Рональдом Рейганом, надає перевагу відео-коментарям в соціальних мережах, а не інтерв’ю для преси, пишуть автори

І хоча й актору закидають, що він «маріонетка» олігарха Ігоря Коломойського, він заперечує цей політичний зв’язок.

«Коломойський, один з найбагатших і найбільш суперечливих осіб України, став регіональним губернатором на початку президентства Порошенка, але був змушений піти у відставку після розбіжностей щодо державної нафтової компанії. Зараз він живе в Ізраїлі», – нагадує видання.

Президент України Петро Порошенко під час кампанії неодноразово згадував про те, що Коломойський намагається вплинути на голосування з-за кордону.

«Вважається, що Зеленський єврей, хоча діячі єврейської спільноти в країні розділені щодо цього питання, і він відмовився коментувати свою релігійну ідентичність під час кампанії», – мовиться у статті.

Ізраїльський телеканал i24 News також опублікував матеріал про успіхи українського актора у першому турі виборів.

«Якщо Зеленський виграє у другому турі у квітні, як прогнозують опитування громадської думки, актор візьметься за кермо однієї з найбідніших країн Європи – нації з 45 мільйонами людей, що воює з проросійськими сепаратистами на промисловому сході держави», – йдеться у статті.

Незважаючи на занепокоєння із приводу його невизначеної політичної платформи, прихильники наполягають на тому, що лише «нове обличчя може очистити темну політику» України. А використанням соціальних мереж Зеленському вдалося привернути до себе молодих виборців, мовиться в матеріалі ізраїльського телеканалу.