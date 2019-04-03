Колишній міністр фінансів Данилюк може очолити МЗС у випадку перемоги Зеленського – радник

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк може очолити Міністерство закордонних справ у випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, заявив народний депутат і радник Зеленського Сергій Лещенко «Новому времени».

«На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ. Але рішення поки не фіналізували», – сказав Лещенко.

Він додав, що Зеленський навряд оголошуватиме кандидатуру на посаду прем'єра.

«Це нереально, адже прем'єр-міністра призначає Верховна Рада… Але ось главу НБУ Зеленський обіцяв не чіпати, так як у нього семирічний контракт», – заявив Лещенко.

Данилюк був міністром фінансів України з квітня 2016 року до червня 2018 року.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%. До другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Голосування відбудеться 21 квітня.