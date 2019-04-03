Радіо Свобода Daily: У соцмережах вимагають теледебатів між Зеленським і Порошенком

Підсумки першого туру

Центральна виборча комісія завершує опрацювання протоколів окружних комісій і опрацьовує паперові протоколи з мокрими печатками. У другий тур проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. На третьому місці за кількість отриманих голосів Юлія Тимошенко, яка вже визнала свою поразку. Далі – підсумки і реакції:

Чинний президент України Петро Порошенко переміг на виборах голови держави в закордонному виборчому окрузі. Він набрав 38,93% голосів виборців. На другому місці – шоумен Володимир Зеленський – 26,01%.

Соціологи і експерти кажуть, що вперше в історії незалежної України підтримка одного кандидата об'єднала усю країну, подолавши традиційний розкол за мовною і територіальною ознаками.

Юлія Тимошенко заявила, що не має наміру оскаржувати в суді результати першого туру виборів президента України. І додала, що буде втілювати новий курс на парламентських виборах.

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) вважає, що перший тур виборів президента України був проведений прозоро і відповідав міжнародним стандартам.

Суспільний мовник запросив на дебати кандидатів, що проходять до другого туру. Також користувачів соцмереж закликають заохочувати кандидатів Володимира Зеленського і Петра Порошенка прийти на дебати. «Дебати-челендж» запустив телеканал «UA: Суспільне мовлення». Користувачам пропонують робити пости й репости з тегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж, #debate_challenge і #дебаты_челендж.

«Темна конячка» виборчих перегонів: Ігор Смешко

Поки західна преса обговорює «неймовірні» результати першого туру президентських виборів в Україні, зокрема, лідерство коміка Володимира Зеленського, для багатьох українців «темною конячкою» перегонів став інший кандидат – Ігор Смешко. За даними ЦВК, за нього проголосували трохи більше 6% виборців. Із цим результатом він займає шосте місце у рейтингу – після Анатолія Гриценка. Хоч ще березневі опитування пророкували йому удвічі менше підтримки – приблизно 2,5%. Радіо Свобода зібрало трохи фактів про Ігоря Смешка.

«Золоті голоси»: кому голос виборця коштував найбільше

Громадська організація «Комітет виборців України» назвала кандидатів, які витратили найбільше грошей на голос одного виборця. Там співставили кількість грошей, які кандидати витратили офіційно, із кількістю здобутих голосів. Найдорожчою, за даними КВУ, стала вартість голосу для Романа Насірова – 997 гривень. Для Сергія Капліна вартість голосу склала 849 гривень. І Аркадій Корнацький витратив на голос 825 гривень. Натомість найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка – відповідно 4 гривні, 16 гривень і 22 гривні.

Новини з фронту

Тим часом невтішні новини надходять зі сходу України. Через обстріли російських гібридних сил на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців – Яна Червона та Олександр Мілютін. «Обстріл позицій 54-ї окремої механізованої бригади з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Мілютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України», – написав президент України Петро Порошенко. Ще двоє бійців отримали поранення.

Також до Львова із Дніпра прибув військово-транспортний літак із 12 пораненими українськими бійцями на Донбасі. Із них п’ятеро – лежачих, у двох – осколкові поранення, в решти – мінно-вибухові травми, а також є військовослужбовці, які захворіли на недуги за останній місяць у зоні бойових дій. Усіх бійців доставили на лікування у військовий шпиталь.

Далі коротко:

ДБР відкрило справу на прикордонну і авіаслужби через політ Бойка та Медведчука до Москви.​

Керівний склад державного концерну «Укроборонпром» повинен пройти перевірку на поліграфі, заявив президент України Петро Порошенко.

В українців буде п’ять вихідних поспіль завдяки Великодню 28 квітня та Дню праці 1 травня. Вихідними будуть дні з 27 квітня до 1 травня. Відтак, «Укрзалізниця» призначила 41 додатковий рейс на цей період.

Бажаємо вдалого дня!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.