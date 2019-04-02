Втрати: на Донбасі загинули військові Яна Червона та Олександр Мілютін

Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі сьогодні загинули двоє українських військовослужбовців Яна Червона та Олександр Мілютін.

«Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54-ї окремої механізованої бригади з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Мілютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити», – написав на сторінці у Facebook президент і верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко.

Раніше сьогодні у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що через обстріли бойовиків на Донбасі сьогодні двоє військових загинули і двоє були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.