Ніхто не здається, всі знають, що перемога все ж таки буде – Оксана Якубова

Як це: зібрати папери зі свого робочого столу, замкнути їх у шухляді і через кілька годин опинитися у війську, через кілька днів – на передовій? Людині у Чехії, де зараз відбувається фестиваль документальних фільмів «Один світ», важко уявити таку зміну, якою пройшли десятки тисяч українців, які пішли обороняти свою батьківщину у 2014 році. Українська стрічка «Явних проявів немає» режисера Аліни Горлової розповідає історію заступника командира батальйону по роботі з особовим складом майора Оксани Якубової, яка відвоювала три роки, повернулася неушкодженою, але з важкою душевною травмою, яку в Україні ані тоді, ані зараз не дуже знають, як лікувати.

Глядачі можуть пам’ятати її за фільмом «Невидимий батальйон», який розповідав про долі жінок, які пішли на війну.

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Нинішній фільм Аліни Горлової – повніша історія про жінку, чия доля, можливо, найсильніше вразила глядача тим, як важко вже зріла жінка переживала своє повернення з війни, як відверто розповідала про те, які страждання і небезпеку несе посттравматичний синдром. З Оксаною Якубовою ми зустрілися перед показом фільму про неї, щоб поговорити про те, як далі складається її доля після війни і після фільму.

– Пані майор, чому було вирішено зробити більший фільм? Що змінилося після фільму «Невидимий батальйон»?

– Коли почали знімати фільм, я не була в тому стані, щоб щось вирішувати. Я взагалі погано пам’ятаю цей час. Аліна була та людина, з якою я взагалі почала говорити. Бо десь місяців два перед тим я взагалі мовчала.

Я не розмовляла ні з ким, крім своїх хлопців, які дзвонили мені з фронту. А більше я не розмовляла ні з ким – ні з рідними, ні з іншими людьми. Мене тримали довгий час у лікарні, це нічого не давало – і мене перевели на денний стаціонар. І тут мені подзвонила Марія Берлінська, вона була своя, була на фронті, з нею я говорити могла, і сказала, що до тебе прийде режисерка Аліна.

І Аліні я вже все почала розповідати. Я навіть не знаю чому. Може, тому, що вона була не лікар і не родич. Бо родичам не розповіси, а лікар на тебе дивиться як на хвору людину. І в санаторії Аліна почала знімати, ходити за мною з камерою і просто знімати – що і як, я також добре не пам’ятаю, бо я цього не помічала. А потім, коли я вийшла, почався другий етап, бо він уже був на людях. І тоді Аліна подзвонила і сказала, що вони ухвалили рішення робити окрему стрічку.

Ми після фільму просто вийшли в окрему кімнату, сіли на підлогу, обнялися і дуже довго плакали

Цей фільм я перший раз побачила на фестивалі Docudays в Україні, і дивитися його було тяжко, навіть жахливо. Ми з дівчатами, які знімалися у фільмі «Невидимий батальйон», було ще п’ятеро дівчат, – ми після фільму просто вийшли в окрему кімнату, сіли на підлогу, обнялися і дуже довго плакали.

Потім я цей фільм не дивилася, аж до другого фестивалю в Лейпцигу. Там я була з Аліною, і вона не знала, як я на нього відреагую вже у другий раз. Але на другий раз реакція була зворотною, як сказала б моя психолог, ефект був терапевтичний.

– Чи вам допомогла психологічна допомога, яку вам надавали у цивільному шпиталі, у військовому, в санаторії?

Я кожного ранку виїжджала на передову, я знімала бронежилет, каску і отримувала «кайф» від того, що кругом стріляє, від цієї боротьби з смертю

– У нас, на жаль, в Україні немає системи реабілітації. Все, що на той момент робилося, було дуже хаотичне. Кожен лікар щось пробував, але робив це як аматор: «Давай спробуємо це або це…». Я коли їхала з фронту, то розуміла, що зі мною щось не те. Я була заступником командиру батальйону по роботі з особовим складом, і коли до нас на фронт приїжджали психологи, вони щось розповідали, казали, на що звертати увагу, тому я вже розуміла, що зі мною щось не так.

Я кожного ранку виїжджала на передову, я знімала бронежилет, каску і отримувала «кайф» від того, що кругом стріляє, від цієї боротьби з смертю, хто кого. Це вже була ейфорія, коли зранку випиваєш дуже міцну каву, виїжджаєш на передову, заряджаєшся енергією, і далі цілий день працюєш і майже не спиш, постійно перебуваєш у стані ейфорії. Але почала при цьому сильно боліти голова.

До психіатра військового не відправиш – вони сприймають це «в штики»

Я тоді їхала додому, думала, що висплюсь і поїду назад. А коли приїхала додому, відчула, що мені стало набагато гірше. Я відчула, що я цей мирний світ не сприймаю. Так завжди буває важко повертатися у цей світ, але тут було все набагато гірше.

Мої рідні вже побачили, що зі мною, і завезли мене у лікарню, спочатку до цивільної лікарні, де взагалі не знали, що зі мною робити, і через десять днів перевели до військового шпиталю. Але і там не знали, що робити зі мною. Бо до психіатра військового не відправиш – вони сприймають це «в штики».

І мене поклали у відділення нетрадиційної медицини. Кожного «атошника» кладуть в окрему палату, за ними дивляться, щоб вони нічого з собою не зробили.

Мене водили «на процедурки» за руку і давали тільки заспокійливе, більше нічого не робили. Але це не допомагало, але ж ніяких «явних проявів немає», то тебе відправляють додому. Вдома п’єш якісь заспокійливі пігулки, тобі дзвонить лікар, перевіряє, чи ти жива, і все. І ти сидиш удома. Так я місяць просиділа.

До зустрічі з Аліною я навіть із кімнати не могла вийти, не те що на вулицю

До зустрічі з Аліною я навіть із кімнати не могла вийти, не те що на вулицю. А потім мене відправили в санаторій. А там почалися панічні атаки, з якими лікарі також не знали, що робити.

І там я вже сама попросилася до психіатра, бо думала, що я з глузду з’їхала. До психіатра приїхала, а вона каже: якщо ти сама приїхала, то не переживай, ти ще нормальна. Вона також дала якісь заспокійливі ліки. Стало трохи легше.

Але ти ж військовий, ти ж не можеш довго нічого не робити. Відчуття, що тобі взагалі не хочеться жити, трошки відійшло, і я вже поверталася до своєї частини, щоб проходити службу.

І на вокзалі я відчула, що знову почалася панічна атака, а тоді я навіть слів таких не знала, ніхто не пояснював, як це називається і що це таке. Ще декілька нападів у мене було на полігоні, і тоді вирішили, що на війні мені вже нема що робити.

У метро їхати не можу, зі співробітниками розмовляти не можу, співробітники тебе бояться, а ти їх боїшся. Ти ходиш один на цілий світ

Я звільнилася з армії і ще півроку в такому стані ходила на роботу. Але на роботі також – у метро їхати не можу, зі співробітниками розмовляти не можу, співробітники тебе бояться, а ти їх боїшся. Ти ходиш один на цілий світ – із дитиною, з чоловіком, з усіма посварилася. Поки не знайшлася психолог, яка є волонтером, лікарем, який працює з посттравматичним синдромом саме військових.

І вона мені пояснила, що зі мною сталося, і тоді мені стало трохи легше. Але досі цього немає у шпиталях, у лікарнях, нас, на жаль, не зустрічають, і якщо сам не шукаєш допомоги, до лікаря ти не потрапиш. Я шукала, мені допомагали, і на сьогоднішній день я є інша людина.

– Пройшло вже п’ять років війни, ця система досі не поставлена на ноги?

– Досі ні, бо досі працюють волонтери-психологи. І добре, коли лікар має спеціальну акредитацію, щоб працювати з військовими. Я своїх дівчат і хлопців посилаю до того психолога, який мені допоміг, бо це хвороба, яка має свої стадії, які ти маєш пройти, і поруч має бути спеціаліст. Але системної психологічної допомоги нема. Від цього в нас є самогубства, є хлопці, які починають пити. Бо хлопці починають пити, дівчата пити не можуть. Дівчата приходять, а в них є сім’я, яка тебе потребує. І там є також «сім’я», і тебе до них тягне, бо вони тобі зараз ближчі, ніж та сім’я, яка є тут.

Я прийшла до лікарів, а вони дивляться на картку і не знають, що робити, знають лише, що «всіх «атошників» треба відправляти у «психіатричку», бо в них із головою не в порядку»

А ще після постійного стресу якісь органи починають давати збій. В мене, наприклад, впав цукор. Я прийшла до лікарів, а вони дивляться на картку і не знають, що робити, знають лише, що «всіх «атошників» треба відправляти у «психіатричку», бо в них із головою не в порядку». І лікар тебе боїться, і відправляють відразу до військового шпиталю.

Зараз такі шпиталі для ветеранів війни відкрили в усіх областях, але і там тобі має пощастити, щоб працювали нормальні лікарі, які тебе раз на рік можуть оглянути і «привести в порядок».

– Ви вважаєте себе сильною жінкою?

Це є наше, українське – ми бережемо свою родину, нам найголовніше це зберегти. Бо буде сім’я – буде Україна, не буде сім’ї – не буде України

– Та такою, як усі. Кожна мама, я думаю, зробила б те, що зробила я. Я багато розмовляла з мамами, батьками, які пішли за своїми дітьми, хто не міг піти за своїми дітьми, багато одружилися вже на фронті, бо нам важливо зберегти нашу родину. Це є наше, українське – ми бережемо свою родину, нам найголовніше це зберегти. Бо буде сім’я – буде Україна, не буде сім’ї – не буде України.

– Я помітила, що обидва фільми з вашою участю – про війну, але в жодному не йдеться про ворогів. Це ж не просто якесь стихійне лихо сталося, що принесло стільки горя – це війна, яку не українці почали. Як ви собі уявляли людей, проти яких ви воюєте? Хто цей ворог?

– Я почала усвідомлювати тільки зараз. На початку війни цього розуміння не було. По роботі я стикалася з росіянами, і в мене було багато друзів у Росії. Ми ще з першим чоловіком, який був військовий, колись служили у Прибалтиці, там були росіяни. А потім, коли почалася війна, і дзвонили російські друзі. І те, що вони говорили, на голову не налазить.

Вони хочуть це чути, їм це подобається. І вони мають такого президента, якого вони хочуть

«У вас там «бандерівці», ви фашистами стали». «Це ж не ми у вас Ростовську область забрали, це ви у нас Крим забрали». «Кримчани хотіли». «А ви їх питали? І Донбас також хотів, що ви там війну почали?». І я згадала Радянський Союз, які ми були тупі, одурманені від того, що нам говорили. Я на фронті ввімкнула телевізор, а на фронті з цим проблема – «ДНР/ЛНР»-канали, російські канали бачиш частіше, ніж українські канали, – і так вмикаєш телевізор, і бачиш «польський найманець, який воює за Україну», і твоє обличчя. Було смішно, але…

Вони хочуть це чути, їм це подобається. І вони мають такого президента, якого вони хочуть.

Ми воюємо не проти ворога. Не можна сказати, що всі німці винні у фашизмі. Це була ідеологія, яка вплинула на ціле покоління. І в нас те саме: ми воюємо проти «рашизму». Я бачу, що ця нація не те що зупинилася в розвитку, вона почала розвиватися назад – вони дивляться фільми 1940-х, в них історія почала розвиватися назад.

Ця ракова пухлина сьогодні б’є по нас. Але вона може вдарити по будь-якій країні світу

А на людей ображатися? В мене в батальйоні служили і росіяни, і білоруси, загинуло багато з них. І на росіян ображатися… навіть без Путіна там буде те саме – ми боремося проти ідеології, проти якогось нового фашизму.

І вони мають самі її скинути, поки вони цю ракову пухлину в голові не вилікують, нічого не буде. На жаль, ця ракова пухлина сьогодні б’є по нас. Але вона може вдарити по будь-якій країні світу: Балтійські країни, Польща, Болгарія – все, що завгодно. Якщо є якесь місце, де розмовляють російською мовою, забуваючи свою, туди прийде «русский мир».

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– Ви думали про те, який вигляд буде мати мир?

– Я дуже боялася початку війни, коли мене забрали у перший день мобілізації, це 30 березня 2014 року, я приїхала у Новоград-Волинський, сиділа у військкоматі, а через дві години вже у частині. Я згадала Другу світову, я думала, що це ж можуть летіти літаки, будуть бомби, мене можуть вбити, а якщо не вбити, то як я знайду свою родину? Я згадала, як тоді казали «о 6-й вечора після війни».

Сонячний Донецьк, я сиджу в «Макдональдзі» в Донецьку і над ним – український прапор. У кожного була своя картинка перемоги

І мені намалювалася така картинка: сонячний Донецьк, я сиджу в «Макдональдзі» в Донецьку і над ним – український прапор. У кожного була своя картинка перемоги. Ми всі хотіли до цього дожити, думали, що це буде раніше. Ніхто не здається, всі знають, що перемога все ж таки буде.