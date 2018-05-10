Чому ви вбиваєте наших людей? – українські жінки-військові різко поспілкувались з представником Росії в ООН

Штурмовичка-доброволець із батальйону «Айдар», народний герой України Андріана Сусак та снайпер збройних сил України Юлія Матвієнко, про чиї історії розповідає документальний фільм «Невидимий батальйон», взяли участь в обговоренні феномену російської пропаганди та фейкових новин у приміщенні ООН. Дискусія відбулася за ініціативою представництва України в рамках роботи 40-ї сесії Комітету ООН з питань інформації 9 травня.

Андріана Сусак заявила, що «промивка мізків» російською пропагандою і призвела до війни, та сказала, що люди на Донбасі не мають потреби в «підтримці» з боку збройних сил Росії.

«​Я – український ветеран у війні проти російської окупації – бачила результати вашої (російської – ред.) політики, «правди» та інформаційної війни. Я як штурмовик та моя посестра, присутня тут, російськомовна снайперка ЗСУ, хочемо сказати ... ми не потребуємо вашої (російських збройних сил – ред) «підтримки» та «захисту». Населення Донбасу не потребує вашого «захисту. Щодо пропаганди, в 2014 році на Донбасі думали, що ми прийшли їсти їхніх дітей, зараз люди Донбасу хочуть, щоб ваші війська повернулись додому, в Росію. Питання: коли вже ви почнете «захищати» росіян в Росії своєю російською пропагандою?» – зазначила Андріана Сусак.

Старший радник Постійного представництва Росії при ООН Максим Мусіхін, який брав участь в обговоренні, надав розлогу відповідь, з якої можна зробити висновок, що він вірить, що в Росії існує плюралізм думок та вільне змагання між державними та приватними ЗМІ.

Як це бути вбивцями? Чому ви прийшли на нашу землю, Максиме? Чому ви вбиваєте наших людей?

Автор фільму «Невидимий батальйон» Марія Берлінська теж спробувала отримати відповіді щодо розв’язаної Росією війни на Донбасі від представника місії Росії при ООН. «Як це бути вбивцями? Чому ви прийшли на нашу землю, Максиме? Чому ви вбиваєте наших людей?» – запитала вона. «Йдіть з України, Максиме!» – закликала вона представника Росії. Відео свого спілкування з Максимим Мусіхіним, під час якого він відмовився відповідати на її запитання, Берлінська виклала на своїй сторінці у Фейсбук.

В ООН дуже мало порушують тему дезінформації, особливо порівняно з ЄС, каже Ірина Халупа, редактор англомовного сайту STOPFake.org, яка виступила на засіданні з доповіддю про роботу організації.

«Присутність цих дівчат-солдатів безпосередньо показала, що робить російська дезінформація. Використання інформації як зброї відповідальне за війну в Україні», – сказала вона в інтерв’ю «Голосу Америки».

Українські жінки змушені ставати снайперами, щоб захищати своїх дітей від російської агресії. Зараз вони знімають свої балаклави, щоб розповісти всьому світові правду про війну з Росією

«Українські жінки змушені ставати снайперами, щоб захищати своїх дітей від російської агресії. Зараз вони знімають свої балаклави, щоб розповісти всьому світові правду про війну з Росією», – сказала в інтерв’ю «Голосу Америки» активіст української діаспори Люба Шипович, яка теж була присутня на засіданні.

Окрім STOP Fake cвоїм, досвідом боротьби з російською пропагандою поділилися представники організацій VOX Ukraine. Доповідачі відзначили, що пропаганда та фейкові новини є елементами гібридної війни, яку веде Росія проти України та інших держав світу. І Україна вже накопичила чималий досвід у протистоянні російській пропаганді, яким вона готова ділитися з іншими країнами світу. Учасники дискусії наголосили, що ООН має відігравати більшу роль у боротьбі з дезінформацією та пропагандою.