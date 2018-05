ЗМІ Росії використовують дітей для поширення дезінформації (огляд East Stratcom)

Робоча групи East Stratcom проаналізувала сюжет російських ЗМІ за участі сирійського 11-річного хлопця, котрий мав би свідчити, що атака у сирійському місті Дума – постановка. У звіті також згадали про інші випадки, коли кремлівська пропаганда використовувала дітей.

«ОЗХЗ – це вам не театр», – заявив представник Великої Британії в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Пітер Вілсон 26 квітня. Минулого тижня Росія зробила спроби дискредитувати ОЗХЗ і використовувати її як платформу для розгортання кампанії з дезінформації, пишуть у щотижневому звіті від спеціальної робочої групи в ЄС East Stratcom. І додають, що для цілей дезінформації використовували й дітей.

Канал Russia Today показав інтерв’ю з 11-річним хлопцем із Сирії. Потім це ж інтерв’ю через соціальні мережі поширив проект In the Now. У звіті сказано, що цей проект є дітищем Russia Today (RT), однак, не має ніяких схожих зовнішніх ознак подібності з RT з точки зору бренду. Новини цього агентства охоче поширюють російські дипломати. Пізніше, хлопчика, про якого йшлося, доставили в Гаагу, щоб він розповів про свій «досвід».

«Інтерв’ю було представлено, як свідчення на користь одного ключового наративу прокремлівської кампанії дезінформації, що атака із використанням хімічної зброї у сирійському місті Дума – це постановка. Цю дезінформацію було пізніше поширено декількома мовами», – йдеться у звіті.

В огляді дезінформації звертають увагу й на те, що згадане інтерв’ю знято на військовому об’єкті в Сирії, де присутні російські військові радники.

Другий нюанс: про отруєння газом повідомляється у багатьох показах свідків, представників медичних неурядових організацій, підкріплених фото, відео, та у звітах партнерів ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я).

У звіті також додають, що, всупереч заяві представників Росії, організованого брифінгу з цього питання не проводилося.

«Замість цього, представники 17 держав заявили, що «Росія прагне створити хибне враження, що ОЗХЗ скликала цю зустріч на прохання Росії. Це абсолютно не відповідає дійсності», – йдеться в огляді.

Генеральний директор ОЗХЗ повідомив, що не має стосунку до цієї зустрічі, і що він «поінформував Росію про те, що така зустріч, на якій «свідки» симулювали б наслідки хімічної атаки, суперечить тій роботі, яку в цей час виконує ОЗХЗ у Сирії. Якби у цих свідків була корисна інформація щодо події, вона повинна бути в першу чергу представлена місії з виявлення фактів.

У звіті також представили «інтерактивну мапу» із хронологію подій двох великих кампаній із дезінформації – навколо отруєння у британському Солсбері та атаці в сирійському місті Дума. Щоб переглянути посилання зі спростуваннями і вихідними джерелами інформації, потрібно натиснути на малюнок.

У звіті підсумовують, що кремлівська пропаганда часто і давно використовує дітей.

«Ми вже були свідками такого раніше, коли в російських ЗМІ з'явилася історія про російськомовну дівчинку Лізу з Німеччини, а також коли протягом року в російських ЗМІ ширилися чутки про те, що в «скандинавських країнах у російських сімей відбирають дітей», – зазначають автори огляду.

Минулого тижня подібна дезінформація була опублікована в Грузії. У матеріалах стверджувалося, що в Норвегії легалізували інцест, і що ООН видала новий указ про «сексуальний розвиток п'ятирічних дітей».

«Обидва цих твердження не відповідають дійсності», – наголошує East Stratcom.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.