Мирна угода, мобілізація, ТЦК, обмін «всіх на всіх». Омбудсман Лубінець відповідає на питання

Вибори президента: деталі засідання підготовчої групи

Робоча група з напрацювань виборчого законодавства розпочала роботу.

Чи означає це, що президентські вибори таки відбудуться під час війни? Що кажуть про вибори парламентські?

Про деталі обговорення під час першого засідання розповів учасник робочої групи Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець.

Парламентські політичні сили переважно говорять про проведення першими президентських виборів, сказав омбудсман в інтерв’ю Радіо Свобода:

«У першу чергу лунали пропозиції від народних депутатів, що треба провести президентські вибори. Але були політичні сили, які заявляли про те, що одночасно можна провести одразу троє виборів: і президентські, і парламентські, і місцеві. Я не скажу, що багато хто з народних депутатів це підтримує. Більше складається враження, що всі готові розмовляти про проведення перших окремих президентських виборів, а далі вже рухатися поступово»

Є пропозиції від політичних сил про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Лубінець вважає такий варіант проблемним:

логічно, що спочатку закінчується війна, після цього вибори

«У Конституції чітко прописано, що коли є юридичний режим військового стану, дозволяються обмеження прав і свобод громадян України. Виборчий процес – це автоматично повна свобода. В законі про воєнний стан чітко передбачено, що забороняються збори громадян України. Всі, хто займались виборами, чітко розуміють, що для того, щоб проводити агітаційну кампанію, треба збирати людей. Отже, два закони один одному суперечать. Тому, на мій погляд, логічно, що спочатку закінчується війна, юридично у нас завершується військовий стан, після цього у нас проводяться вибори»

20 пунктів «мирної угоди»: що за кадром?

Президент України Зеленський уранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з президентом США Трампом 28 грудня. Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. На зустрічі у Флориді обговорюватимуть широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні, сказав Володимир Зеленський:

«Ми будемо обговорювати саме ці документи – гарантії безпеки, там кілька документів у цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх усі, далі – економічна угода, там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок…»

Також Зеленський наголосив, що європейські лідери перебувають на постійному зв’язку під час обговорення мирного врегулювання російсько-української війни.

Уповноваженого Верховної Ради Лубінця запитали: Які червоні лінії для України? Хто дасть гарантії виконання досягнутих угод? Що відбувається за кадром переговорів і чи допомагає посередництво третіх країн?

Президент України Зеленський 23 грудня представив 20 пунктів проєкту мирної угоди, над яким працювали останніми тижнями, між США, Європою, Україною та РФ. Кремль не прийняв перероблений проєкт мирного плану і має намір наполягати на його змінах, про це 24 грудня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до керівництва РФ.

Обмін «всіх на всіх»: які перспективи?

Усіх на всіх можуть обміняти не лише в рамках мирної угоди, сказав Радіо Свобода Дмитро Лубінець. Але можливий і паралельний процес

Останній раз Лубінець зустрічався із Москальковою 10 днів тому. За його словами досягли домовленостей: передати пакунки для 2 тисяч українських полонених, 1200 листівок, домовилися також провести моніторингові візити до полонених.

Остаточних списків для обміну всіх на всіх немає, каже Лубінець. Полонених і цивільних бранців утримують у 300 місцях по всій території Росії.

Як відбуваються домовленості про обміни? Чому викреслюють деякі прізвища? Як побудовано процес складання списків? І чи може Україна дізнатися, хто і де перебуває у Росії?

Яка доля вивезених Росією людей з Грабовського?

Омбудсман Лубінець також розповів про те, що йому відомо про долю вивезених російськими військовими жителів прикордонного села Грабовське, що на Сумщині.

Уповноважений з прав людини повідомив в ефірі Радіо Свобода, що Росія надала список громадян, яких вивезла із села Грабовське:

«Мені скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання. 52 людини, дітей серед них немає»

Раніше президент Зеленський заявляв, серед вивезених жителів Грабовського є діти.

За словами Лубінця, наразі тривають переговори про повернення цих людей на територію України:

«Зараз вони перебувають в одному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноваженна з прав людини в РФ – ред.), щоб їх фізично повернули на територію України»

Омбудсман припускає, що для повернення цих викрадених людей Росія виставить Україні якісь умови.

Порушення в ТЦК, мобілізація і контракти

Скарг на порушення під час мобілізації цього року «кардинально» побільшало, сказав омбудсман Дмитро Лубінець і ефірі Радіо Свобода

«Не всі звернення, які я отримав, знайшли підтвердження, що права були дійсно порушені. З іншого боку, я бачу статистику, що і порушені права, вони збільшились, кардинально збільшились. І у нас з'явились негативні явища, коли в приміщеннях ТЦК та СП не просто права обмежуються, а на мій погляд, навіть скоюються кримінальні правопорушення. Коли без жодних юридичних підстав працівники ТЦК обмежують свободу громадянам України, забирають особисті речі, застосовують силу. Ця сила призводить до дуже негативних явищ, коли громадяни України потрапляють до лікарень, а інколи навіть помирають. Ми ніколи не зможемо перемогти Росію, якщо громадяни України будуть боятись представників ТЦК та СП більше, ніж російські ракети»

Уповноважений з прав людини запропонував, як покращити проведення мобілізації:

збільшити виплати;

встановити чіткі терміни служби

Щодо нових контрактів для оборонців України, то омбудсман Лубінець вважає, що «120 тисяч грн. для передової цього замало». Якою ж має бути зарплата військовослужбовця і хто має вирішити проблеми у війську?

