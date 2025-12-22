РФ взяла у полон 13 українських військових на Сумському напрямку – Зеленський

З села Грабовське на Сумщині російські війська забрали 52 цивільних, серед них є діти, також взяли у полон 13 військових Сил оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Воно (село Грабовське – ред.) і на території України, частково - на території Росії. Там залишалося 52 людини – громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що рускіє військові їх заберуть. Що стосується наших військових – 13 наших військових у полоні також», – сказав Зеленський, якого цитує агенція «Інтерфакс-Україна».

21 грудня в ЗСУ підтвердили примусове вивезення російськими військовими близько пів сотні українських цивільних із Грабовського. За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.

Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського».

Водночас угруповання Об’єднаних сил повідомило, що українські військові намагаються вибити російські сили з прикордонного села Грабовське на Сумщині, і там тривають бої. При цьому, за словами військових, «попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні».