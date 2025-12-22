В ISW пояснили, для чого війська РФ здійснюють атаки на прикордонні села на Сумщині й Харківщині

Російські війська проводять «нову кампанію когнітивної війни» шляхом обмежених транскордонних атак в Сумській і Харківській областях, ймовірно, на підтримку спроб Кремля на тлі мирних переговорів переконати Захід у руйнуванні ліній фронту в Україні і здобути поступки всім своїм вимогам, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни проаналізували російські наступи в районі Грабовського на Сумщині й Сотницького Козачка на Харківщині.

«Кремль, ймовірно, має намір представити ці обмежені транскордонні атаки на невеликі прикордонні села в неактивних районах міжнародного кордону як частину нового широкомасштабного російського наступу, щоб підкріпити хибний наратив про те, що лінія фронту України руйнується по всьому театру військових дій», – зазначають аналітики.

При цьому в ISW наголошують, що, за їхньою оцінкою, лінії фронту в Україні не перебувають під загрозою швидкого колапсу, і що перемога Росії не є неминучою.

«Російські війська не створили умов для початку нового наступу через міжнародний кордон на півночі України. ISW не виявив ніяких доказів того, що російські війська готуються до проведення або здатні провести значну наступальну операцію через міжнародний кордон на півночі України. Значна частина прикордонної зони Сумської і Харківської областей, включаючи район Грабовського, перебуває в стані спокою з кінця літа 2025 року. Лінія фронту поблизу Сотницького Козачка перебуває в стані спокою з літа 2024 року», – йдеться в звіті.

Згідно з прогнозом аналітиків, російські війська можуть спробувати здійснити нові атаки через кордон у найближчі дні й тижні в рамках цієї кампанії когнітивної війни, щоб вплинути на мирні переговори, а Кремль і російські ЗМІ можуть робити заяви на підсилення ефекту цих атак і показуючи їх як частину нового російського наступу.

«Однак поява нових невеликих тактичних атак на північній лінії фронту і посилена російська інформаційна агітація навколо такої діяльності не свідчитимуть про фактичний новий великий наземний наступ. Основною метою цих тактичних атак є досягнення інформаційного ефекту, а не захоплення території в рамках ширшого наступу», – кажуть аналітики.

В ISW зазначають, що така їхня оцінка буде недійсною, якщо російські сили будуть готувати забезпечення наземних операцій, наприклад, передислокують або направлять нові сили до зони відповідальності Північного угруповання військ. Проте станом на зараз цього не відбувається, кажуть в Інституті вивчення війни.

Напередодні підрозділ безпілотних систем Державної прикордонної служби України «Стрікс» заявив про зрив російського штурму в прикордонному селі Сотницький Козачок Харківської області.

Також 21 грудня угруповання Об’єднаних сил повідомило, що українські військові намагаються вибити російські сили з прикордонного села Грабовське на Сумщині, і там тривають бої. При цьому, за словами військових, «попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні».

Крім того, в ЗСУ підтвердили примусове вивезення російськими військовими близько пів сотні українських цивільних із Грабовського. За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.

Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського».

Тим часом, начальник відділу комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі Суспільному заявив, що дії російських військових у Грабовському не виглядають як спроба масштабного прориву або великої військової операції. За його словами, йдеться про локальну провокацію. Трегубов додав, що ці дії не мають стратегічних цілей і можуть бути спрямовані на політичну або інформаційну атаку.

Російська сторона повідомлення про вивезення цивільних із Сумщини не коментувала.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової і до Міжнародного комітету Червоного Хреста через примусове вивезення російськими військовими цивільних із Сумщини.

Омбудсмен наголосив, що такі дії російських військ є «грубим порушенням міжнародного гуманітарного права».