Лубінець звернувся до Москалькової і МКЧХ через вивезення в РФ 50 цивільних із Сумщини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової через примусове вивезення російськими військовими близько пів сотні українських цивільних із Сумщини.

«За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб – мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ», – нагадав Лубінець у телеграмі, наголосивши, що такі дії є «грубим порушенням міжнародного гуманітарного права».

За словами омбудсмена, він вимагає від Москалькової надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їхнього утримання і першочергові потреби, а також вжити заходів для їхнього негайного повернення в Україну.

Крім того, Лубінець зазначив, що направив листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Закликаю міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ і використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України», – зауважив він.

Уповноважений закликав громадян України не залишатися в зоні бойових дій і евакуюватися вчасно.

«Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі», – наголосив омбудсмен.

Раніше про примусове вивезення до РФ понад 50 цивільних українців, повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ. За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.

«Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію РФ», – наголосили у ГУК.

Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського».

Людей із Грабовського до Росії вивозила 36-та російська бригада, про це повідомив начальник відділу комунікацій угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в прямому ефірі «Суспільного».

Він також додав, що 20 грудня російські підрозділи перетнули кордон на Краснопільщині та намагалися прорватися на один кілометр вглиб Сумщини.

Російська сторона повідомлення про вивезення цивільних із Сумщини не коментувала.