У ЗСУ підтвердили, що російські військові вивезли в РФ понад 50 цивільних із Сумщини

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади в Сумській області, що на кордоні з Росією, і примусово вивезли до РФ понад 50 цивільних українців, повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ. Коментар наводять видання «Українська правда» й агентство «Інтерфакс-Україна».

За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.

«Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію РФ», – наголосили у ГУК.

Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського». За даними Головного управління комунікацій ЗСУ, в прикордонному регіоні тривають стабілізаційні дії.

Збройні сили України закликають жителів прикордонних територій евакуюватися до більш безпечних районів.

Напередодні староста села Грабовське Лариса Кремезна повідомила у коментарі «Суспільному», що на Сумщині російські військові вивезли до РФ близько пів сотні жителів населеного пункту.

Після цього в Сумській ОВА повідомили, що з Краснопільської громади на Сумщині евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від’їжджати.