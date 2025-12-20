Доступність посилання

ОВА: з Сумщини евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від'їжджати

Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки, додає ОВА

Із Краснопільської громади на Сумщині евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від'їжджати, повідомила пресслужба ОВА.

У відомстві кажуть, що наразі люди перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки, додає ОВА.

«Ці заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами. Ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону. Єдиний правильний крок – евакуація заради збереження життя, нагадують військові», – підсумували у відомстві.

Раніше староста села Грабовське Лариса Кремезна повідомила у коментарі «Суспільному», що Сумщині вивезли до РФ близько півсотні мешканців населеного пункту: «Там залишалася півсотня людей. Їх вивезли на територію РФ», – сказала вона. Повідомляється, що серед них дітей не було.

Співзасновник аналітичного порталу DeepState Руслан Микула зазначив в коментарі Суспільному, що у тому районі спостерігається активізація російських військ, ситуація нині уточнюється.

