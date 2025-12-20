ОВА: з Сумщини евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від'їжджати

Із Краснопільської громади на Сумщині евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від'їжджати, повідомила пресслужба ОВА.

У відомстві кажуть, що наразі люди перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки, додає ОВА.

«Ці заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами. Ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону. Єдиний правильний крок – евакуація заради збереження життя, нагадують військові», – підсумували у відомстві.

Раніше староста села Грабовське Лариса Кремезна повідомила у коментарі «Суспільному», що Сумщині вивезли до РФ близько півсотні мешканців населеного пункту: «Там залишалася півсотня людей. Їх вивезли на територію РФ», – сказала вона. Повідомляється, що серед них дітей не було.

Співзасновник аналітичного порталу DeepState Руслан Микула зазначив в коментарі Суспільному, що у тому районі спостерігається активізація російських військ, ситуація нині уточнюється.