Правоохоронці: через атаку РФ по Ізюму загинула поліцейська, постраждала жінка

Через російський авіаудар по Ізюму на Харківщині 20 грудня загинула працівниця поліції, йдеться у повідомленні місцевих правоохоронців.

«Унаслідок обстрілу загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції. Також 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу», – зазначили у відомстві.

За даними поліції, 20 грудня близько 15:40 війська РФ завдали удару по місту Ізюм, застосувавши керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілу пошкоджено територію непрацюючого промислового підприємства, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю.

Раніше у ДСНС повідомили, що сили РФ скинули декілька авіабомб на місто Ізюм на Харківщині. За даними рятувальників, вони деблокували тіла двох людей зі зруйнованого російською авіабомбою приватного житлового будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.