Зеленський пояснив, чому Україна наполягає на варіанті «стоїмо там, де стоїмо» у питанні територій

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що «справедлива версія» щодо питання територій – «стоїмо там, де стоїмо».

«До дипломатії це момент не тільки припинення вогню, а й закінчення війни. Тобто, руські будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької і Луганської областей, і повертати ці території ми будемо виключно дипломатичним шляхом.А ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципове питання. Для нас важливо, щоб українська влада контролювала саме ту частину території, яку ми сьогодні контролюємо. Це компромісне на сьогодні рішення», – наголосив глава держави, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Однак, за словами Зеленського, Росія вимагає ультимативно, щоб Україна вийшла з території Донецької області.

«Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може вийти – немає можливості і бажання. Американці хочуть постійно знайти компроміс, тому вони запропонували вільну економічну зону – там не може бути зброї і військ, але там живуть люди, є управління. Але ми не віримо, що така зона буде в безпеці, бо РФ захоче зайти на нашу територію», – пояснив президент.

Зеленський також уточнив, що питання можливості запровадження економічної зони вирішуватиме народ України.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



