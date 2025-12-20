Генштаб ЗСУ заявив про ураження військового корабля РФ у Каспійському морі

Збройні сили України уразили російський військовий корабель у Каспійському морі, повідомив український Генеральний штаб 20 грудня.

За даними військових, у ніч на 19 грудня українські дрони атакували патрульний корабель проєкту 22460 «Мисливець», який перебував неподалік від нафтогазової видобувної платформи в Каспійському морі.

Також у Генштабі підтвердили ураження бурової платформи на нафтогазовому родовищі імені Філановського, який належить компанії «Лукойл». Платформа задіяна в забезпеченні паливом збройних сил РФ, заявляють у ЗСУ, ступінь ушкоджень не уточнюється. Раніше про удар по цій платформі повідомило джерело Радіо Свобода в СБУ.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Російська сторона не коментувала інформацію про можливе ураження військового корабля та бурової платформи в Каспійському морі.

Минулого разу українська спецслужба інформувала про ураження нафтовидобувної інфраструктури Росії в Каспійському морі 15 грудня.

Також в СБУ повідомляли про удар по нафтовидобувних платформах імені Філановського та Корчагіна 12 грудня. Про ще один удар дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського стало відомо 10 грудня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.