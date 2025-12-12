ЗСУ заявили про ураження в Каспійському морі двох російських кораблів

Українські військові уразили в Каспійському морі два російські судна, які перевозили озброєння та військову техніку, повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Стверджується, що уражені судна – «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Саріджа» – використовуються у військових цілях і перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та Росією.

Як ідеться в повідомленні, операція проводилася спільно з рухом «Чорна іскра». «Представники повстанського руху надали докладну інформацію про маршрут та вантаж уражених суден», - заявили українські військові.

Коли саме було здійснено атаку та якими були її наслідки, не уточнюється. Російська сторона поки що не коментувала заяву про ураження суден.