ССО звітують про ураження складу безпілотників РФ на окупованій Донеччині

Сили спеціальних операцій в ніч на 8 грудня завдали ураження по об’єктах у окупованих Донецькій та Луганській областях, повідомляє командування 9 грудня.

«В н.п Донецьк, дрони ССО уразили склад БПЛА 9 ОМБСР 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них», – повідомляють військові.

Також, за повідомленням, дрони ССО уразили склад паливно-мастильних матеріалів групи військ у населеному пункті Сімейкіне на окупованій Луганщині. Військові звітують про знищення резервуарів із близько 6 тисячами кубічних метрів палива.

Повітряні сили України останніми днями фіксують пуски БПЛА з окупованого Донецька в ході нічних атак Росії.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Угруповання, які контролюють окуповані території, та російське командування про них не повідомляли.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованій частині України зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



