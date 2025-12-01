Сили спецоперацій звітують про ураження району пуску «Шахедів» у Криму

Українські військові уразили пусковий район дронів Shahed у окупованому Криму, повідомляє командування Сил спеціальних операцій 1 грудня.

«У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішного ураження по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу Shahed поблизу мису Чауди, що на тимчасово окупованій території АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Командування ССО вказує на те, що російська армія постійно використовує цю територію на півдні півострова для запуску ударних безпілотників різного типу по цивільній інфраструктурі України.

Військові додають, що «продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії».

Командування Повітряних сил України регулярно фіксує пуски безпілотників із району мису Чауда в окупованому Криму.

Редакція Радіо Свобода не може наразі незалежно перевірити цю інформацію. Російське командування не повідомляло про влучання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих територій зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



