Росія запустила майже 90 дронів – Повітряні сили

У ніч проти 1 грудня Росія атакувала територію України 89 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, сили РФ запускали дрони з наступних напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, йдеться в повідомленні.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.