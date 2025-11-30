Зеленський розповів, скільки дронів і ракет Росія застосувала проти України за тиждень

Від початку тижня РФ застосувала проти України 66 ракет, майже 1400 ударних дронів і 1100 керованих авіаційних бомб, зазначив президент Володимир Зеленський.

«Зараз у Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росія атакувала дронами місто – пошкоджено багато житлових будинків. Станом на зараз відомо, що є постраждалі: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика – дві ракети», – каже Зеленський.

Президент наголосив, що такі удари відбуваються щодня, тому треба посилювати стійкість України».

«Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає», – зауважив президент.

У ніч проти 30 листопада російські військові завдали удару удар по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області, йдеться у повідомленні ДСНС України. «Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку», – кажуть рятувальники.

Окрім того, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

«На місці працюють усі оперативні служби. Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України», – додали надзвичайники.

Раніше було відомо про 19 постраждалих і загиблого через удар РФ по Вишгороду на Київщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



