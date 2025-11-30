Калашник: кількість постраждалих через удар по Вишгороду зросла до 19, серед них – четверо дітей

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Вишгороду в ніч проти 30 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них четверо дітей. 11 госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається», – зазначив він.

Калашник уточнив, що внаслідок удару РФ по Вишгороду загинув чоловік.

«Пожежа багатоповерхівки ліквідована. Працюють психологи. Усі служби на місці. Разом з місцевою владою займаємося тимчасовим розселенням евакуйованих людей. Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів», – підсумував Калашник.

У ніч проти 30 листопада російські військові завдали удару удар по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області, йдеться у повідомленні ДСНС України. «Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку», – кажуть рятувальники.

Окрім того, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

«На місці працюють усі оперативні служби. Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України», – додали надзвичайники.

Раніше було відомо про 11 постраждалих і загиблого через удар РФ по Вишгороду на Київщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.