Голова Київщини: троє людей залишаються в лікарнях, триває ліквідація наслідків

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про стан трьох постраждалих внаслідок російської атаки на область минулої ночі, які залишаються в лікарнях.

Зокрема, за його даними, в медичному закладі Вишгородського району лікування перебуває жінка 67 років з множинними уламковими пораненнями мʼяких тканин. У Фастівському районі госпіталізований чоловік літнього віку через напад стенокардії внаслідок гострої реакції на стрес.

«У Броварському районі під наглядом лікарів перебуває жінка 64 років із закритою черепно-мозковою травмою та переломом лівої кисті. Усі поранені проходять необхідне лікування та показують позитивну динаміку», – додав Калашник.

Він нагадав, що у Фастівському районі унаслідок атаки загинула жінка 1970 року народження.

За словами Калашника, роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають у пʼяти районах. Зокрема, в Броварах, які найбільше постраждали, понад 80% вибитих вікон декількох сотень квартир закрили OSB-плитами.

Також енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання, 35 тисяч осель Київщини вдалося заживити.

«Усього в регіоні унаслідок масованої атаки країни-терориста пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів», – додав Калашник.





Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Відомо про 38 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

На Київщині постраждали 14 людей, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

















Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



