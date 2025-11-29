Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Голова Київщини: троє людей залишаються в лікарнях, триває ліквідація наслідків

Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області
Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про стан трьох постраждалих внаслідок російської атаки на область минулої ночі, які залишаються в лікарнях.

Зокрема, за його даними, в медичному закладі Вишгородського району лікування перебуває жінка 67 років з множинними уламковими пораненнями мʼяких тканин. У Фастівському районі госпіталізований чоловік літнього віку через напад стенокардії внаслідок гострої реакції на стрес.

«У Броварському районі під наглядом лікарів перебуває жінка 64 років із закритою черепно-мозковою травмою та переломом лівої кисті. Усі поранені проходять необхідне лікування та показують позитивну динаміку», – додав Калашник.

Читайте також: Київ: ДСНС завершило ліквідацію наслідків російської атаки

Він нагадав, що у Фастівському районі унаслідок атаки загинула жінка 1970 року народження.

За словами Калашника, роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають у пʼяти районах. Зокрема, в Броварах, які найбільше постраждали, понад 80% вибитих вікон декількох сотень квартир закрили OSB-плитами.

Також енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання, 35 тисяч осель Київщини вдалося заживити.

«Усього в регіоні унаслідок масованої атаки країни-терориста пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів», – додав Калашник.


Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Відомо про 38 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

На Київщині постраждали 14 людей, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення)

У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Дрони, балістичні та крилаті ракети. Росія атакувала Київ. Є загиблі
Embed
Дрони, балістичні та крилаті ракети. Росія атакувала Київ. Є загиблі
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:05:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG