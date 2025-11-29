Київ: ДСНС завершило ліквідацію наслідків російської атаки

Рятувальники завершили розбір конструкцій та ліквідацію наслідків російських ударів по столиці, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 листопада.

ДСНС підбиває остаточні дані: двоє людей загинули, 38 постраждали, в тому числі одна дитина. Психологи служби надали допомогу 50 людям.

«До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки», – йдеться в повідомленні.

Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 37 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення) У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

















На Київщині постраждали 14 людей, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



