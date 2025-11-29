Доступність посилання

Київ: ДСНС завершило ліквідацію наслідків російської атаки

Наслідки російського обстрілу. Київ, 29 листопада 2025 року
Наслідки російського обстрілу. Київ, 29 листопада 2025 року

Рятувальники завершили розбір конструкцій та ліквідацію наслідків російських ударів по столиці, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 листопада.

ДСНС підбиває остаточні дані: двоє людей загинули, 38 постраждали, в тому числі одна дитина. Психологи служби надали допомогу 50 людям.

«До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки», – йдеться в повідомленні.

Армія Росії завдала масованого удару по Україні вночі проти 29 листопада, зокрема, по Києву та області. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 37 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення)

У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.


На Київщині постраждали 14 людей, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Дрони, балістичні та крилаті ракети. Росія атакувала Київ. Є загиблі
