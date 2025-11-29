Херсон: поранений через російський обстріл помер у лікарні

Поранений через російські обстріли Херсона помер у лікарні, заявляє місцева влада 29 листопада.

Міська військова адміністрація уточнює, що чоловік постраждав під час атаки на Корабельний район обласного центру близько 13 години сьогодні.

«54-річний херсонець отримав критичні травми. Медики робили все можливе, однак поранення виявилися несумісними з життям», – заявив голова МВА Ярослав Шанько.

Напередодні в лікарні помер постраждалий через удар російського дрона по автівці у Білозерці на Херсонщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



