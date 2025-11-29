Російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови під час атаки на Україну – Санду

Президентка Молдови Мая Санду засудила «брутальну 10-годинну» повітряну атаку Росії на Україну 29 листопада.

«Це не є мовою ані дипломатії, ані країни, яка заявляє, що веде переговори про мир», – заявила вона.

Санду також вказала на те, що безпілотники РФ знову пролітали над Молдовою:

«Дорогою до вбивства цивільних російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови, призвівши до його тимчасового закриття. Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну».





Російські дрони порушували повітряний простір Молдови й під час атаки вночі на 25 листопада.

За даними президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні близько 36 ракет і майже 600 дронів, внаслідок атаки загинуло троє людей.

«Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив глава держави.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення) У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.



















