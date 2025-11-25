Російські дрони змушують жителів Румунії тікати з власних домівок

Румунська служба Радіо Свобода

25 листопада німецькі та румунські винищувачі піднялися в румунському небі, щоб відстежити чергове вторгнення російських дронів у повітряний простір Румунії. «Шахеди» залетіли на територію країни НАТО, бо Росія продовжує атакувати цілі за річкою Дунай в Україні.

Інформацію зібрала Румунська служба Радіо Свобода.

Два дрони увійшли в повітряний простір країни-члена НАТО, а шість – Молдови, де один упав на дах будівлі, але не вибухнув. Ця атака стала наступною після інциденту минулого тижня, коли російський дрон врізався у турецький танкер зі зрідженим нафтовим газом, що пришвартувався на українській стороні річки.

«Ми певним чином вважаємо себе частиною війни», – сказав румунській службі Радіо Свобода мер румунського села Чаталкій Тудор Чернега.

«Якби судно вибухнуло, все село зникло би»

Жителів села Чаталкій та сусіднього поселення Плауру тимчасово евакуювали після вибуху та подальшої пожежі.

«Люди більше не приїжджають відвідувати своїх родичів. Вони надто налякані. Люди зрозуміли небезпеку: якби дрон упав на будинок – не дай Боже – це вбило б одну чи дві людини», – сказав Чернега.

Одна мешканка сказала, що її родина розгляне можливість переїзду назавжди, якщо ситуація погіршиться.

«Якщо бомбардування посиляться, гадаю, ми можемо поїхати», — сказала 48-річна Даніела Танасе:

«Тут, перед нашим будинком, чути вибухи»

Танасе сказала, що найгірше було вночі. Жителі румунського села спостерігали, як українські прожектори під час тривоги прочісували в пошуках дронів небо.

Інший житель села, 73-річний механік на пенсії Георге Пуфля, сказав, що не міг заснути після того, як його розбудили дрони.

«Я міг би поїхати будь-якої миті, але що я буду робити з тваринами? Чи варто мені залишити їх тут?» — запитав він, розкидаючи корм для своїх курей. У нього також є свині, кінь, бик і собака.

«Зрештою, тварини звикли до дронів», – сказав він, додавши, що спочатку вони панікували через вибухи в Україні.

Щодо себе, то він каже, що не боїться:

«Поки що все гаразд. Нас досі захищає армія НАТО»

Поселення Плауру розташоване лише за 300 метрів через річку від українського порту Ізмаїл, де російська армія атакувала турецький танкер.

У 2023 році румунська армія побудувала в селі бомбосховища.

Тільки за останній тиждень у цьому районі тричі з’являлися дрони.

Чому не збили?

25 листопада мешканців попередили про необхідність шукати укриття, оскільки війна загрожувала перекинутися на територію НАТО.

У Румунії діє законодавство, яке дозволяє збивати дрони в мирний час, якщо життя чи майно перебувають під загрозою, але ним ще не скористалися.

Міністр оборони Йонут Мостяну заявив 25 листопада, що німецьким пілотам також було надано дозвіл стріляти.

«Дуже ймовірно, що, аналізуючи потенційну побічну шкоду, якої могли би завдати, стріляючи зі зброї над територією Румунії, вони вирішили не робити цього. Це моє припущення», – додав він.

У Молдові поліція опублікувала знімок дрона, який упав на дах будівлі у фруктовому саду.

Безпілотник нагадує тип «Шахед», який широко використовується Росією, а на його хвості намальована літера Z – символ, який російські військові часто використовують під час майже 4-річного повномасштабного вторгнення в Україну.

Поліція заявила, що незрозуміло, чи мав безпілотник вибуховий заряд, – і евакуювала місцевих жителів.

МЗС Молдови заявило, що викличе російського посла – почути пояснення.

Пізніше повідомили, що фрагмент безпілотника впав у двір житлового будинку в Пуєшті – місті на сході Румунії, розташованому більш ніж за 100 кілометрів від України.

Ніхто не постраждав, а Міноборони країни повідомило, що безпілотник не мав вибухівки.

«Східний вартовий»

Російські безпілотники над Румунією та Польщею, а також російські військові літаки у повітряному просторі Естонії, спонукали НАТО розпочати ініціативу «Східний вартовий» для посилення протиповітряної оборони.

Тим часом виконавчий орган ЄС минулого місяця схвалив п'ятирічну дорожню карту оборони, яка включає плани щодо повноцінного функціонування «стіни дронів» до кінця 2027 року.

Останні інциденти з дронами в Молдові та Румунії сталися на тлі чергового масованого авіаудару Росії по Україні. Повідомляється, що в Києві загинуло щонайменше 7 людей, а 13 отримали поранення.

