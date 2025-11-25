Доступність посилання

Замінована вода. Чому мінна небезпека в Україні» є проблемою для Європи в цілому?

Авіабомба на дні Чорного моря. Жовтень 2025 року
До 2014 року Україна мала 63 тисячі річок, 40 тисяч озер, 1100 водосховищ, 400 тисяч ставків, загалом 1 млн 100 тисяч гектарів прісної акваторії. Також Україна мала морську акваторію Чорного та Азовського морів, що прилягала до її берегів.

Окупація Криму, гібридна, а потім і повномасштабна агресії Росії, призвела до колосальних втрат Україною своїх водних ресурсів :

  • окупація приморських територій,
  • знищення Каховського водосховища,
  • замінування.

Оскільки вода є тим, що зв'язує усе, що розташоване на материку в єдине ціле, то шкода, завдана розв'язаною Росією війною, поширюється далеко за межі України.

Інформацію зібрала онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

Понад 13 тисяч квадратних кілометрів водних шляхів в Україні залишаються замінованими, – повідомляють в Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Майже за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України міни забруднили річки, озера та прибережні райони. При цьому заміновані українські водойми небезпечні не лише для українців: вони несуть загрозу для сусідніх країн.

Удар по економіці

Основні бойові дії в Україні відбуваються здебільшого на суходолі, проте водойми також зазнають масового мінування.

Згідно з останніми даними ООН, можуть бути заміновані близько 13 500 квадратних кілометрів акваторії України, включно з річкою Дніпро, озерами та узбережжям Чорного моря.

Українські військові знешкоджують морську міну, викинуту на берег штормом, під час масштабного вторгнення Росії до України. Це фото оприлюднило Міноборони України 16 травня 2022 року
У водойми часто потрапляють снаряди та міни, що не розірвалися.

Крім небезпеки для життя, це завдає додаткового удару економіці країни, – наголошує заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний:

«Водні шляхи в Україні – одні з основних артерій для того, щоб забезпечувати великий обсяг експорту і, відповідно, це безпосередньо впливає на економіку України, якщо ми не можемо використовувати водні шляхи. Україна – аграрна країна, і забезпечити логістику виключно залізничним та автомобільним транспортом неможливо».

Захід сонця над Дніпром. Місто Дніпро
Заміновані водні ресурси України складають потенційну загрозу і для інших країн Європи, особливо країн причорномор'я.

«Це несе загрозу не лише Україні, це несе загрозу нашим колегам і просто друзям у Румунії, Болгарії. Тому що течії можуть переносити вибухонебезпечні предмети. Це така проблема, яка стосується не лише України», – наголошує Наталія Дикул, консультантка з питань розмінування ПРООН.

Знищення морської якірної міни, виявленої за 250 метрів від болгарського узбережжя, березень 2024 року
«Найбільша загроза – війна»

Водолази ДСНС очистили вже 190 квадратних кілометрів і вилучили понад 2800 вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але це лише 1,41% від загальної передбачуваної площі забруднення.

Щоб розмінувати таку кількість водойм, потрібні інновації, – кажуть самі рятувальники. Підводні дрони – одна з них. Техніка дозволяє обстежити великі території за менший термін та виявити вибухонебезпечні предмети без занурення самих водолазів.

Для розмінування водойм сапери в Україні використовують і підводних роботів, оснащених відеокамерами та гідролокаторами, – говорить Сергій Рева з Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Напівпідводний дрон-камікадзе «Толока», яким можна знищувати міни у воді
Спеціальне навчання роботі з роботами зараз проходять дедалі більше саперів.

Основна загроза – це, на жаль, війна, що триває
Рева

Однак навіть із такими технологіями повністю очистити водойми вкрай складно.

«Основна загроза – це, на жаль, війна, що триває. Тому що ми можемо зараз обстежити акваторію, а завтра туди може щось прилетіти, і вона знову буде забруднена, і потрібно її вже повторно обстежувати», – пояснює Рева.

До того ж, російська армія завдає ударів і по гуманітарних місіях із розмінування.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть: для того, щоб повністю очистити водні шляхи після закінчення війни, Україні знадобиться не один рік.

Загалом, за приблизними підрахунками, в Україні заміновано 137 тисяч кілометрів – це 23% території країни. Міни ховають і маскують, а деякі типи мін встановлюються як «мінні поля».

«Бойові дії можуть закінчитися, а загроза мін – тепер уже для цивільного населення – в першу чергу залишиться. Так, наприклад, гуманітарне розмінування досі займається мінами після радянського вторгнення в Афганістан. Міни все ще небезпечні та продовжують убивати людей», – розповідала «Настоящему Времени» експертка у сфері протимінної діяльності Юлія Чікольба.

_________________________________
  • Наприкінці 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена дозволила постачання протипіхотних мін в Україну.
  • МЗС України: «Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, розв'язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. З 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора».
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. «Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни», – пояснив він.

