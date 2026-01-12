Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Економіка

«Заощадження в гривні залишилися привабливими» – голова НБУ на тлі девальвації

Голова Національного банку України Андрій Пишний
Голова Національного банку України Андрій Пишний

Сповільнення інфляції із червня 2025 року допомогло зберегти привабливість національної валюти, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це він написав у колонці для інформагенції «Укрінформ», назвавши досягнення результатом цілеспрямованої політики НБУ.

«Щоб приборкати інфляцію, ми продовжили підвищення облікової ставки в березні 2025 року, а далі зберігали її на рівні 15,5%. У результаті заощадження в гривні залишилися привабливими, що обмежило тиск на курс гривні та ціни», – твердить очільник регулятора.

Пишний вказав, що вкладення населення в строкові гривневі депозити за рік зросли майже на 20%, у гривневі ОВДП – на 67%. Чистий попит населення на валюту був майже удвічі меншим, ніж у 2024 році.

За словами Андрія Пишного, Нацбанк очікує на подальше зниження інфляції.

«За даними Держcтату, в грудні 2025 року інфляція сповільнилася до 8%. Очікуємо, що ця тенденція триватиме. За нашим жовтневим прогнозом, інфляція знизиться до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% у 2027-му. Такі значення є близькими до прогнозів більшості аналітиків», – пише голова НБУ.

На початку 2026 року національна валюта кілька разів оновила мінімуми щодо долара США. Упродовж тижня гривня втратила понад 2% проти американської валюти – від рівня 42,17 до 43,07. На початку минулого року гривня теж слабшала, але в цілому 2025 рік зберігала стабільність щодо долара.

