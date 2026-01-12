«Заощадження в гривні залишилися привабливими» – голова НБУ на тлі девальвації

Сповільнення інфляції із червня 2025 року допомогло зберегти привабливість національної валюти, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це він написав у колонці для інформагенції «Укрінформ», назвавши досягнення результатом цілеспрямованої політики НБУ.

«Щоб приборкати інфляцію, ми продовжили підвищення облікової ставки в березні 2025 року, а далі зберігали її на рівні 15,5%. У результаті заощадження в гривні залишилися привабливими, що обмежило тиск на курс гривні та ціни», – твердить очільник регулятора.

Пишний вказав, що вкладення населення в строкові гривневі депозити за рік зросли майже на 20%, у гривневі ОВДП – на 67%. Чистий попит населення на валюту був майже удвічі меншим, ніж у 2024 році.

За словами Андрія Пишного, Нацбанк очікує на подальше зниження інфляції.

«За даними Держcтату, в грудні 2025 року інфляція сповільнилася до 8%. Очікуємо, що ця тенденція триватиме. За нашим жовтневим прогнозом, інфляція знизиться до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% у 2027-му. Такі значення є близькими до прогнозів більшості аналітиків», – пише голова НБУ.

На початку 2026 року національна валюта кілька разів оновила мінімуми щодо долара США. Упродовж тижня гривня втратила понад 2% проти американської валюти – від рівня 42,17 до 43,07. На початку минулого року гривня теж слабшала, але в цілому 2025 рік зберігала стабільність щодо долара.