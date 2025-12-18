Нацбанк прогнозує зниження інфляції в 2026-му, облікова ставка може знизитися в 1-му кварталі

Споживча інфляція в Україні в листопаді знизилася до 9,3% у річному вимірі, повідомляє Національний банк у грудневому звіті про фінансову стабільність.

Банк прогнозує, що показник буде знижуватися й надалі завдяки ефектам більших врожаїв зернових та овочів, а також «відносній жорсткості» монетарної політики.

Водночас, зазначає регулятор, фундаментальний ціновий тиск залишається стійким через складну ситуацію на ринку праці та зростання зарплат, що підвищує виробничі витрати та ціни на послуги.

«Додатковий тиск на ціни може спричинити енергодефіцит. Досить високими зберігаються й інфляційні очікування населення та бізнесу. Необхідність нівелювання воєнних ризиків та приведення інфляції до цільових рівнів вимагатимуть від НБУ утримання відносно високої реальної ставки», – йдеться в зведенні.

Нацбанк вказує на те, що збереження облікової ставки підтримає привабливість гривневих активів, зокрема внаслідок зростання реальних ставок за гривневими депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики.

«Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 9.2% наприкінці року, а за результатами 2026 року – до 6.6%. Зниження облікової ставки може розпочатися в І кварталі 2026 року», – припускають в установі.

12 грудня Нацбанк ухвалив зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.



