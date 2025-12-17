Одесити Путіну: «щоб ми здалися, та в Одесі здаються тільки квартири». Як місто з гумором переживає блекаут?

Як живе Одеса і область після наймасовішої російської атаки за усі роки повномасштабної війни? Як одесити в умовах блекауту гріються, готують їсти і навіть подовжують працювати? І як реагують із неповторним одеським гумором на надскладну ситуацію?

Радіо Свобода зібрало одеські жарти та відповіді очільнику Росії Путіну, а кореспондентка створеної RFERL для російськомовної аудиторії онлайн-мережі «Настоящее время» побачив все на власні очі.

Найбільша російська комбінована масована повітряна атака по Одесі і області відбувалася у кілька хвиль. Найпотужніший удар припав на ніч проти 13 грудня. За даними Сил оборони півдня та Повітряних сил ЗСУ, російська армія застосувала тоді до пів тисячі «шахедів » та 30 ракет різних типів. Основний удар був спрямований на південь, і Одесу вперше місто атакували ракетами «Кинджал». За повідомленнями голови Одеської ОВА Олега Кіпера та НЕК «Укренерго», російські загарбники цілеспрямовано били по критичній та портовій інфраструктурі.

Внаслідок ударів було:

пошкоджено 4 вузлові підстанції «Укренерго», що призвело до системної аварії в енерговузлі Одеси і блекауту.

«Укренерго», що призвело до системної аварії в енерговузлі Одеси і блекауту. у порту Чорноморська російська ракета влучила по вантажному судну під прапором Туреччини , на борту якого виникла пожежа. Судно прямувало до Єгипту зерновим коридором. В Одеському порту пошкоджено контейнерний перевантажувач.

російська ракета влучила по вантажному судну під прапором , на борту якого виникла пожежа. Судно прямувало до Єгипту зерновим коридором. В Одеському порту пошкоджено контейнерний перевантажувач. В Одесі та області були пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, складські приміщення та промислова інфраструктура. Постраждали сім людей.

Росія продовжує атакувати Одесу. Станом на ранок 16 грудня протиповітряною обороною півдня України було збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і дрони інших типів, з яких 18 над Одещиною, повідомляє повітряне командування «Південь».

Блекаут і відновлення

Наслідки цієї атаки стали одними з найважчих для Одеси і області за весь час великої війни:

Без світла залишилося понад 1,5 мільйона людей (близько 560 тисяч точок приєднання , що становить 60% усіх споживачів області).

(близько , що становить усіх споживачів області). За останні 4 доби енергетики відновили технічну можливість повернути електропостачання для понад пів мільйона осель Одещини і повністю заживили всю критичну інфраструктуру.

«Наразі без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі побутових споживачів. Дякую всім одеситам за терпіння та витримку, а енергетикам – за професіоналізм!», – написав голова ОВА Кіпер.

«Вранці встали, зібралися і живемо це життя»

Вранці на вулицях Одеси звідусіль лунають звуки генераторів. Уже четвертий день у частині міста немає світла, водопостачання та тепла. Місцеві жителі шикуються в чергу за технічною водою, розповідає кореспондентка «Настоящего времени» Єгенія Токар.

Пункти незламності в різних районах Одеси переповнені та працюють цілодобово: тут люди можуть зарядити телефони та іншу техніку.

«Вранці встали, зібралися і живемо це життя, тому що ми маємо вистояти. Нічого, не треба сваритися, не треба здаватися, все буде добре», – каже місцева жителька, яка стоїть у черзі.

Під масований обстріл крім портової інфраструктури потрапили в Одесі кілька житлових будинків.

«Знали про все, змирилися з війною, але не думали, що такий жах буде. Слухали, як летить, як падає, але не думали, що прилетить до нас у двір», – ділиться мешканка пошкодженого будинку Тетяна.

Але основною ціллю російських обстрілів стали об'єкти енергетики. Знеструмленими опинилися майже всі об'єкти критичної інфраструктури. Уже в п'ятницю Одеса повністю занурилася в темряву.

«Ранок почався не з кави, а з того, що зварив пельмені і пішов заряджати свій екофлоу», – каже чоловік, який стоїть у черзі в пункті незламності.

«Світла немає, інтернету немає, води немає і опалення теж. І ми ось цілий день вдома рятувалися, як могли. Води у нас запаси були, і павербанки. Але добре, що ми хоча б зробили зі старшою дитиною уроки, бо до вечора сходити ні в туалет, ні в душ, ні помитися, ні зуби почистити... Це, звісно, дуже важко», – зізнається мешканка міста.

Місцеві жителі намагаються пристосуватися до таких умов. На повне відновлення подачі електрики та комунальних послуг в Одеській області може знадобитися не один тиждень.

«І це якщо нових ударів не буде. Зрештою, коли ситуація вляжеться, з'являться і більш-менш сталі графіки: графіки будуть не по 15 годин без світла, як сьогодні, але десь години по чотири», – пише видання «Думська» з посиланням на джерело в департаменті міського господарства.

«Трохи поспав, трохи не поспав, завів генератор – і все. Треба якось жити, виживати, і почуття гумору не втратити ніде», – каже одесит Володимир.

Тим часом із Київської, Закарпатської, Житомирської, Полтавської, Рівненської, Чернівецької, Чернігівської областей для жителів Одеси доставили понад 175 тисяч літрів питної води, а також технічну воду та генератори для котелень. «Ця допомога вкрай важлива в умовах ускладненого водо-, енерго- та теплопостачання. Єдність та взаємна підтримка – те, що допомагає Україні навіть у найважчі моменти», – написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Одеський гумор теж зброя

Одесити, попри надзвичайно складну ситуацію, не втрачають свого неповторного почуття гумору. У місцевих пабліках, соцмережах (особливо у Threads та Telegram), у коментарях під повідомленнями місцевих видань («Думська», «Одеське життя», Telegram-канал Одеса INFO, Одеська міська рада — Telegram-канал) поширюють придуманими одеситами жарти та меми, що висміюють спроби РФ залякати місто.

Найпоширенішою реакцією на тезу, що «Росія і Путін хочуть обстрілами зламати Одесу і примусити здатися» є відповідь «В Одесі здаються тільки квартири (і то подобово)».

Радіо Свобода зібрало трохи одеських жартів і реакцій:

Про блекаут

Найпопулярнішим жартом став «новий реальний графік відключень»: «В Одесі зараз діє найнадійніший графік світла: зранку сонце зійде, ввечері – зайде. Все інше – то від лукавого (або від Укренерго)» (Telegram-канал «Одесский Фраер»)

«Сиджу в темряві, заряджаю екофлоу і думаю: він реально вважає, що ми, які пережили стільки «гуморин», злякаємося відсутності лампочки?»

«Путін думав, що вимкне нам світло і ми здамося. Ха! Він не врахував, що одесити і при свічках можуть розгледіти, хто він такий є, ще краще, ніж при люстрах».

«Ми не здаємося, ми пристосовуємося»

«Маємо безкоштовний солярій» від ламп зарядних станцій».

«Навіть у темряві ми бачимо дорогу в напрямку російського корабля»

Про ракетну атаку

Оскільки Росія вперше масштабно застосувала по Одесі ракети «Кинджал», городяни відреагували на це у своєму стилі:

««Кинджали» – це як «шахеди», тільки швидші, але на наше бажання послати «русский военный корабль» вони ніяк не впливають». (Facebook-сторінка Савви Лібкіна)

Про побутові труднощі:

«Лайфхак від одеситки: якщо помила голову, поки було світло – це вже перемога. Якщо встигла ще й висушити феном – то це контрнаступ!»