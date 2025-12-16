Рада підтримала законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання.

«За» документ проголосували 314 депутатів, не голосували 20.

Законопроєкт №14144 передбачає встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.



«Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам’яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам’яті, зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни. Необхідність законодавчого закріплення цього ритуалу зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до його організації та поширення у всіх сферах суспільного життя», – йдеться у пояснювальній записці.

В деяких містах, зокрема Києві, запроваджена хвилина мовчання.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.