У КМВА анонсують щоранку перекриття Хрещатика на час загальнонаціональної хвилини мовчання

У Києві щоранку перекриватимуть центральну вулицю Хрещатик задля вшанування загиблих через війну РФ проти України, анонсує керівник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.

За його словами, перекриття Хрещатика розпочнеться до кінця цього тижня й відбуватиметься щодня о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

«Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді. Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя», – написав чиновник у телеграмі.

Щоденно о 9:00 розпочинається загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія ООН, за останіми повідомленнями, задокументувала дані про щонайменше 14 116 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 733 дитини, а також про 36 481 поранену людину, зокрема 2 285 дітей.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



