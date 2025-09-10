ООН: в Україні за 8 місяців цього року кількість жертв атак РФ зросла на 40% порівняно з 2024-им

В Україні протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок російських ударів різко зросла: загальне число жертв за перші вісім місяців року збільшилося на 40% порівняно з 2024 роком, зокрема, кількість загиблих зросла на 17%, а поранених – на 46%, заявили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія задокументувала дані про щонайменше 14 116 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 733 дитини, а також про 36 481 поранену людину, зокрема 2 285 дітей.

Як йдеться в повідомленні, втрати серед цивільного населення в Україні залишаються «на тривожно високому рівні» через постійне застосування зброї як ближнього, так і дальнього радіусу дії, яка руйнує життя людей по всій Україні.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначили, що в серпні 2025 року удари безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Окрім посилення атак на лінії фронту, за даними ООН, в 2025 році значно зросло використання зброї дальнього радіусу дії (ракет і баражувальних боєприпасів) для ураження територій, розташованих далеко від фронту, і ця тенденція продовжилася у вересні після перерви в серпні.

«Тимчасова пауза в далекобійних атаках на початку серпня принесла лише тимчасове полегшення міським районам, тоді як у прифронтових районах рівень жертв залишався стабільно високим, – заявила очільниця ММПЛУ Даніель Белль. – На початку вересня атаки відновилися, і, за повідомленнями, Російська Федерація застосувала рекордну кількість ракет і безпілотників».

У місії також зауважили, що в серпні посилилися атаки на енергетичну інфраструктуру України, зокрема на об’єкти газопостачання, було задокументовано щонайменше дев’ять подібних інцидентів. Крім того, російські сили здійснили удари по інших критично важливих об’єктах, серед яких – масштабні авіаудари по Корабельному мосту в Херсоні, який має стратегічне значення для цивільного руху і логістики, що спричинило евакуацію населення, йдеться в повідомленні.

«Такі напади можуть серйозно вплинути на надання базових послуг і погіршити становище цивільного населення, особливо з наближенням зими», – зазначила Даніель Белль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.