Міненерго: пожежу на атакованому РФ енергооб’єкті на Київщині загасили, тривають відновлювальні роботи

На Київщині загасили пожежу на атакованому Росією об’єкті енергетичної інфраструктури, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

«Наразі пожежу ліквідовано. Енергетики оцінюють ступінь і наслідки пошкоджень. Тривають відновлювальні роботи. Знеструмлення споживачів відсутні», – написала вона у фейсбуці.

За словами Гринчук, як і три роки поспіль, цивільна критична інфраструктура є ключовою мішенню Росії в осінньо-зимовий період.

«Географія російських атак на енергосистему України цієї ночі – це не лише Київщина, але і Чернігівщина та Донеччина. Українські енергетики працюють на всіх об’єктах для усунення наслідків обстрілів. Ми ж на рівні держави продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення інженерно-технічного і протиповітряного захисту нашої критичної інфраструктури, накопичення резервного обладнання і забезпечення максимальної гнучкості енергосистеми», – написала міністерка.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову концентрують удари проти української енергетики, й анонсував відповідь на ці удари.

У серпні Інститут дослідження війни прогнозував, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.