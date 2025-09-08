«Укренерго»: атака Росії спричинила локальні знеструмлення, тривають відновлювальні роботи

Російська армія напередодні масовано атакувала енергооб’єкти в кількох областях, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» 8 вересня.

За даними компанії, удари спричинили локальні відключення споживачів.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають, більшу частину споживачів на ранок понеділка вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями «Укренерго», споживання електроенергії знижується: станом на 9:30 у понеділок воно було на 4,1% меншим, ніж у п’ятницю. Причиною оператор називає ясну погоду по всій території України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Читайте також: У ДТЕК заявили про удар РФ по збагачувальній фабриці, її робота «повністю паралізована»

«Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00», – додає компанія.

Раніше 8 серпня Міністерство енергетики повідомило, що російські війська завдали удару по українській енергосистемі.

У серпні Інститут дослідження війни прогнозував, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



